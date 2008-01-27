بودجه پیشگیری از اعتیاد بهزیستی پرداخت نشده است

دکتر فرید براتی مدیر کل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از گذشت 11 ماه از سال هنوز ستاد مبارزه با مواد مخدر بودجه پیشگیری ازسوء مصرف مواد مخدر را به بهزیستی تخصیص نداده است.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ اعتبار پیشگیری از اعتیاد 400 میلیون تومان بوده است که پرداخت نشده به همین دلیل برخی از طرحها و اقدامات ما در این خصوص نیمه کاره باقی مانده است.

مدیر کل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی، کل اعتبار درمان و کاهش آسیب را 8 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت : 3 میلیارد تومان از بودجه درمان و کاهش آسیب تا کنون پرداخت نشده است.

به گفته براتی همچنین اعتباری که قرار بود با موافقت سازمان مدیریت درخصوص درمان و پیشگیری از اعتیاد به بهزیستی پرداخت شود نیز تا امروز تخصیص نیافته است.