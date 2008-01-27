  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۴

با گذشت 11 ماه از سال؛

بودجه پیشگیری از اعتیاد بهزیستی پرداخت نشده است

بودجه پیشگیری از اعتیاد بهزیستی پرداخت نشده است

در حالی که جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر دو ماه قبل قول پرداخت بودجه پیشگیری از اعتیاد را به سازمان بهزیستی داده بود اما این اعتبار تا کنون پرداخت نشده است.

دکتر فرید براتی مدیر کل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از گذشت 11 ماه از سال هنوز ستاد مبارزه با مواد مخدر بودجه پیشگیری ازسوء مصرف مواد مخدر را به بهزیستی تخصیص نداده است.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ اعتبار پیشگیری از اعتیاد 400 میلیون تومان بوده است که پرداخت نشده به همین دلیل برخی از طرحها و اقدامات ما در این خصوص نیمه کاره باقی مانده است.

مدیر کل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی، کل اعتبار درمان و کاهش آسیب را 8 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت : 3 میلیارد تومان از بودجه درمان و کاهش آسیب تا کنون پرداخت نشده است.

به گفته براتی همچنین اعتباری که قرار بود با موافقت سازمان مدیریت درخصوص درمان و پیشگیری از اعتیاد به بهزیستی پرداخت شود نیز تا امروز تخصیص نیافته است.

 

 

کد مطلب 627769

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها