هر پنج بازي آينده ما حكم فينال را دارد

محمد خرمگاه مدافع تيم فوتبال استقلال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود: درحال حاضر تيم ما با يك امتيازكمتررقابت نزديكي براي قهرماني با تيم پاس دارد وتقريبا بازي هاي مشابهي هم با اين تيم درپيش داريم واگر مي خواهيم قهرمان شويم بايد تمام تلاش مان را بكار بگيريم تا پنج هفته باقي مانده را با پيروزي پشت سربگذاريم.

وي افزود: به نظرمن با توجه به اينكه در بازي هاي باقي مانده استقلال تنها يك ديدار بيرون ازخانه وآن هم مقابل استقلال اهواز پيش رو، شرايط ما براي قهرماني مساعد ترازپاس است، ولي اين نبايد باعث شود ما همه چيزرا تمام شده بدانيم وبراي پيروزي در ديدارهاي آينده تلاش نكنيم.

مدافع باتجربه استقلال با اشاره به پيروزي اخيراين تيم مقابل ابومسلم اظهار داشت: به نظرمن با توجه به خرابي زمين ورزشگاه تختي ما نتوانستيم دراين بازي فوتبال قابل قبولي را ارائه كنيم، ولي به لحاظ نتيجه گيري تيم ماحرفه اي عمل كرد وتوانست سه امتياز حساس را درزمين حريف كسب كند ويك گام ديگربسوي قهرماني بردارد.

خرمگاه درپاسخ به اين سئوال كه رمزموفقيت استقلال درفصل جاري را مرهون چه عواملي مي داند تصريح كرد: يكدل بودن تمام اركان باشگاه ازمديريت استقلال گرفته تا جوانترين بازيكنان نقش بسزايي درموفقيت استقلال در ليگ امسال داشت. به نظر من تمام اجزاء باشگاه با جان ودل براي سربلندي استقلال تلاش كردند ودركناراين همدلي شجاعت وجوانگرايي قلعه نويي وبازيكناني كه به خوبي پاسخ اعتماد وي را دادند، ازمهمترين عوامل بود.