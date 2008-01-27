داروهای نیروزا عمده ترین داروهای قاچاق در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وزیر بهداشت در حاشیه افتتاح مرکز درمان بستر آباده طشک فارس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اینگونه داروها در سیستم وزارت بهداشت وجود ندارد افزود: نوع دیگری از داروهای قاچاق اقلامی هستند که در سیستم ما وجود داشته اما در برخی از کشورهای همسایه قیمت پایین تری دارد و حتی در برخی از آن کشورها به یک پنجم قیمت به فروش می رسد که در این بخش نیز می توان به انسولین اشاره کرد .

لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اجرای قانون جامع مبارزه به استعمال دخانیات گفت: در یکی از ماده های این قانون، استعمال دخانیات در فضاهای عمومی ممنوع است اما باید در نظر داشت که برای اجرای کامل این قانون به فرهنگ سازی در بخشهای مرتبط جامعه نیازمندیم .