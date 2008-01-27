نظارت بر قوانین ضروری است/ قوانین ناکارآمد باید تنقیح شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی در چهارمین نشست هم اندیشی مدیران سازمان بازرسی کل کشور با مدیران ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دستگاه های اجرایی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک نظام اسلامی و مذهبی است، گفت: تمام ضوابط این نظام در قانون اساسی که میثاق ملی ماست تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در نظام اسلامی ما همه قوانین و مقررات، اسلامی است، به جایگاه نظارت در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی ما هیچ دستگاهی و هیچ مقرراتی خارج از کنترل و نظارت نیست.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه نظام اداری در کشور ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است، با تأکید بر حذف بروکراسی زائد در کشور، گفت: به طور قطع هرچه نظام اداری و مدیریتی ما بهتر تبیین شود از کارآیی و اثربخشی بالاتری برخوردار خواهد شد.

معاون توسعه و سرمایه منابع انسانی رئیس جمهور با اشاره به نقش ویژه نیروی انسانی در کارآیی نظام اداری، گفت: مدیران اسلامی باید انسان هایی مومن، جهادی، ولایی، خستگی ناپذیر، تابع ولایت و پایبند به انقلاب اسلامی باشند و در عین حال باید به وظایفشان نیز اشراف داشته باشد.

عزیزی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم بنیه های حکومت اسلامی را تقویت می کند، گفت: دستگاه های ما باید در جذب کارکنان خود دقت لازم را داشته باشند و نظارت کافی بر این امر صورت گیرد تا نیروی انسانی کارآمدی جذب بدنه شود.

وی با اشاره به اینکه در بحث نظارت بر نیروی انسانی سیستم تشویق و تنبیه و نظام ارزشیابی باید به صورت دقیق و روشن اعمال شود، تصریح کرد: فرهنگ ایثار و سبقت در خدمت باید در نظام اسلامی ما موج بزند.

عزیزی با بیان اینکه قانون هرچه بیشتر ما را به سمت نظارت کارآمد سوق دهد، قانون کارآمد و اثربخشی محسوب می شود، یادآور شد: امروز یکی از راه حل های ما برای اثربخشی قوانین و مقررات، تنقیح قوانین ناکارآمد است. قوانین باید روشن و شفاف وضع شود و وظایف دستگاه ها و مدیران نیز به صورت دقیق در آن احصا شود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: اگر ساختارها ناهمگون، پیچیده، فربه و بهم ریخته باشد و وظایف و اختیارات دستگاه ها نیز به صورت موازی وضع شود، این امر ما را به مطلوب نمی رساند و به طور قطع باید اصلاح شود.

عزیزی خاطر نشان کرد: نظارت و بازرسی نه تنها باید اشکالات و معایب گذشته را ببیند و تذکرات لازم را بدهد بلکه باید چراغ راه آینده باشد.