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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۵۹

معاون رئیس جمهور:

نظارت بر قوانین ضروری است/ قوانین ناکارآمد باید تنقیح شود

نظارت بر قوانین ضروری است/ قوانین ناکارآمد باید تنقیح شود

معاون توسعه و سرمایه منابع انسانی رئیس جمهور گفت: نظارت و ارزیابی دستگاه های نظارتی باید خود قانون را نیز مورد ارزیابی قرار دهد تا مشخص شود که آیا این قوانین ما را به اهداف بلند خود می رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی در چهارمین نشست هم اندیشی مدیران سازمان بازرسی کل کشور با مدیران ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دستگاه های اجرایی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک نظام اسلامی و مذهبی است، گفت: تمام ضوابط این نظام در قانون اساسی که میثاق ملی ماست تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در نظام اسلامی ما همه قوانین و مقررات، اسلامی است، به جایگاه نظارت در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی ما هیچ دستگاهی و هیچ مقرراتی خارج از کنترل و نظارت نیست.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه نظام اداری در کشور ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است، با تأکید بر حذف بروکراسی زائد در کشور، گفت: به طور قطع هرچه نظام اداری و مدیریتی ما بهتر تبیین شود از کارآیی و اثربخشی بالاتری برخوردار خواهد شد.

معاون توسعه و سرمایه منابع انسانی رئیس جمهور با اشاره به نقش ویژه نیروی انسانی در کارآیی نظام اداری، گفت: مدیران اسلامی باید انسان هایی مومن، جهادی، ولایی، خستگی ناپذیر، تابع ولایت و پایبند به انقلاب اسلامی باشند و در عین حال باید به وظایفشان نیز اشراف داشته باشد.

عزیزی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم بنیه های حکومت اسلامی را تقویت می کند، گفت: دستگاه های ما باید در جذب کارکنان خود دقت لازم را داشته باشند و نظارت کافی بر این امر صورت گیرد تا نیروی انسانی کارآمدی جذب بدنه شود.

وی با اشاره به اینکه در بحث نظارت بر نیروی انسانی سیستم تشویق و تنبیه و نظام ارزشیابی باید به صورت دقیق و روشن اعمال شود، تصریح کرد: فرهنگ ایثار و سبقت در خدمت باید در نظام اسلامی ما موج بزند.

عزیزی با بیان اینکه قانون هرچه بیشتر ما را به سمت نظارت کارآمد سوق دهد، قانون کارآمد و اثربخشی محسوب می شود، یادآور شد: امروز یکی از راه حل های ما برای اثربخشی قوانین و مقررات، تنقیح قوانین ناکارآمد است. قوانین باید روشن و شفاف وضع شود و وظایف دستگاه ها و مدیران نیز به صورت دقیق در آن احصا شود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: اگر ساختارها ناهمگون، پیچیده، فربه و بهم ریخته باشد و وظایف و اختیارات دستگاه ها نیز به صورت موازی وضع شود، این امر ما را به مطلوب نمی رساند و به طور قطع باید اصلاح شود.

عزیزی خاطر نشان کرد: نظارت و بازرسی نه تنها باید اشکالات و معایب گذشته را ببیند و تذکرات لازم را بدهد بلکه باید چراغ راه آینده باشد.

کد مطلب 627774

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