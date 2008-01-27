رشد 15 درصدی بودجه پارکهای علم و فناوری در سال87

دکتر علیرضا جهانگیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : وزارت علوم با در نظر گرفتن روند رو به افزایش تعداد پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در کشور انتظار رشد 100 درصدی بودجه در بخش فناوری را داشت.

وی گفت : در حال حاضر بودجه پارکها و مراکز رشد کمتر از 2 درصد بودجه وزارت علوم را تشکیل می دهد.

جهانگیریان ادامه داد: اهدافی که برای فناوری در سند چشم انداز بیست ساله در نظر گرفته شده است سرمایه گذاری بیشتری را در بخش فناوری می طلبد.

معاون فناوری وزارت علوم اظهار داشت : در 6 ماهه اخیر 3 پارک جدید بوشهر، همران و کرمانشاه از وزارت علوم مجوز دریافت کرده اند که با توجه به اعطای مجوز به 2 پارک دیگر در ماههای آینده تعداد 5 پارک جدید به مجموعه پارکهای علم و فناوری کشور اضافه می شود.

وی گفت : 15 درصد رشد بودجه فناوری در بخش پارکها به پارکهای موجود تخصیص داده می شود و 3 پارک جدید که مجوز دریافت کرده اند به کمک ردیف مستقلی که موفق به دریافت آن شده ایم، اعتبارات استانی و معاهداتی که با صنایع خواهند داشت تأمین اعتبار می شوند.

جهانگیریان اظهار داشت : علاوه بر بودجه پارکها بودجه مراکز رشد نیز که اغلب وابسته به دانشگاهها هستند از طریق دانشگاهها برای سال آینده تأمین اعتبار می شوند.

وی افزود: برای مطالعات و برنامه ریزی در زمینه های مختلف فناوری، کمک به ارتباطات بین المللی در حوزه فناوری، کمک به طرحهای نیمه صنعتی، ثبت اختراعات در خارج از کشور، کمک به فروش دانش فنی در داخل نیز بودجه ای معادل سال جاری در نظر گرفته شده است.