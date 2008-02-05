  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

روز جمعه برگزاری می شود؛

تقدیر از هنرمندان سرودهای انقلابی در "بانگ آزادی"

مراسم تجلیل از آهنگسازان و خواننده های سرودهای انقلابی با عنوان " بانگ آزادی "جمعه 19 بهمن ماه ساعت 18 در فرهنگسرای هنر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، در این آیین از"حسن ریاحی" و"ساعد باقری" آهنگساز و ترانه سرای سرود ملی جمهوری اسلامی،"محمد بیگلری پور" آهنگساز سمفونی انقلاب،"جمشید جم" خواننده ترانه یار دبستانی من، "فریدون خشنود" و"رضا رویگری" آهنگساز و خواننده سرود ای ایران،"حمید شاهنگیان" آهنگساز سرود خمینی ای امام،"علی کردبچه" و علی نعمتی از رهبرای موزیک نظام، تقدیرمی شود.

دراین مراسم که به همت موسسه نغمه شهر وابسته به معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزار می شود برخی ازآثار انقلابی بازخوانی خواهد شد.

کد مطلب 627786

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها