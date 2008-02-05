تقدیر از هنرمندان سرودهای انقلابی در "بانگ آزادی"

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، در این آیین از"حسن ریاحی" و"ساعد باقری" آهنگساز و ترانه سرای سرود ملی جمهوری اسلامی،"محمد بیگلری پور" آهنگساز سمفونی انقلاب،"جمشید جم" خواننده ترانه یار دبستانی من، "فریدون خشنود" و"رضا رویگری" آهنگساز و خواننده سرود ای ایران،"حمید شاهنگیان" آهنگساز سرود خمینی ای امام،"علی کردبچه" و علی نعمتی از رهبرای موزیک نظام، تقدیرمی شود.

دراین مراسم که به همت موسسه نغمه شهر وابسته به معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزار می شود برخی ازآثار انقلابی بازخوانی خواهد شد.