ارسال اطلاعات غلط برای منصرف کردن کلمنته / سه سال حق خروج نداری!

به گزارش خبرنگارمهر، در حالی که مذاکرات نماینده فدراسیون فوتبال ایران با خاویر کلمنته طی روزهای گذشته به حصول توافق نهایی منجرشده است اما طی دو روز اخیر ارسال برخی اطلاعات غلط به این مربی اسپانیایی باعث شده وی از طریق مدیر برنامه هایش از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران به خاطر وجود چنین جریاناتی انتقاد کند.

به گفته یک مقام آگاه در فدراسیون فوتبال طی دو روز گذشته برخی عوامل داخلی با ارسال اخبار روزنامه های ورزشی ایران به کلمنته و برقراری یک تماس تلفنی به وی اعلام کرده اند در صورت عقد قرارداد مسئولان این کشور به مدت سه سال اجازه خروج از ایران را به او نمی دهند.

این اطلاعات غلط و غیرحرفه ای در شرایطی از سوی برخی عوامل داخلی به کلمنته منتقل شده است که ناصر شفق در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر تاکید کرد کلمنته نظر بسیار مثبتی نسبت به کشور و فرهنگ ایران دارد و مقابل سوالات خبرنگاران اسپانیایی به دفاع از ایران پرداخته است. اما برخی عوامل داخلی که بیشتر از هر چیز به فکر منافع شخصی خود هستند به دنبال مخدوش کردن ذهن او نسبت به ایران هستند.

به گفته این مقام مطلع، مدیربرنامه های خاویر کلمنته در تماس با مسئولان فوتبال کشورمان نگرانی خود بابت چنین اتفاقی را اعلام کرده است. وی اعلام کرده در صورتی که چنین اتفاقی در مورد وی روی دهد حاضر نیست به ایران بیاید.