پیروزی پرگل تیم های کامرون و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال کامرون در گروه C رقابت ها با نتیجه 5 بر یک مقابل زامبیا به برتری رسید. برای کامرون جره می(28)، دزیره جاب(31 و 80)، امانا(43) و ساموئل اتوئو (65 - پنالتی) گلزنی کردند. تک گل زامبیا را کریس کاتونگو در دقیقه 89 به ثمر رساند.

در دیگر دیدار این گروه تیم فوتبال مصر با گل های حسنی عبدالربو(29 - پنالتی) و محمد ابوتریکه (78 و 83) مقابل سودان به برتری رسید. در این گروه تیم مصر با 6 امتیاز صدرنشین است و کامرون و زامبیا هم با 3 امتیاز در تعقیب این تیم هستند.

بیست و ششمین دوره رقابت های فوتبال جام ملت های آفریقا به میزبانی غنا برگزار می شود و 16 تیم در چهار گروه 4 تیمی با یکدیگر رقابت می کنند.