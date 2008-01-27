انتقاد دانشگاه پیام نور از سرانه ای نشدن بودجه این دانشگاه

دکتر غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه دکتر داوودی معاون اول رئیس جمهور دستور کتبی برای سرانه ای شدن بودجه دانشگاه را به سازمان میدریت و برنامه ریزی وقت صادر کرده بودند اما این موضوع اجرایی نشد.

وی افزود: امسال تنها 7 درصد بودجه به اعتبارات دانشگاه اضافه شد که با توجه به عدم افزایش شهریه و افزایش دانشجو در صورت عدم سرانه ای شدن بودجه، دانشگاه با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

چندی پیش اعلام شده بود که عدم سرانه ای شدن بودجه دانشگاه پیام نور برای سال تحصیلی آینده منجر به کسری بودجه 2 هزار میلیارد ریالی درسال آینده تحصیلی خواهد شد.