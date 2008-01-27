  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

انتقاد دانشگاه پیام نور از سرانه ای نشدن بودجه این دانشگاه

انتقاد دانشگاه پیام نور از سرانه ای نشدن بودجه این دانشگاه

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور با انتقاد از عدم سرانه ای شدن بودجه دانشگاه پیام نور برای سال تحصیلی آینده گفت: سرانه ای شدن بودجه دانشگاه پیام نور در مجلس پیگیری خواهد شد.

دکتر غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه دکتر داوودی معاون اول رئیس جمهور دستور کتبی برای سرانه ای شدن بودجه دانشگاه را به سازمان میدریت و برنامه ریزی وقت صادر کرده بودند اما این موضوع اجرایی نشد.

وی افزود: امسال تنها 7 درصد بودجه به اعتبارات دانشگاه اضافه شد که با توجه به عدم افزایش شهریه و افزایش دانشجو در صورت عدم سرانه ای شدن بودجه، دانشگاه با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

چندی پیش اعلام شده بود که عدم سرانه ای شدن بودجه دانشگاه پیام نور برای سال تحصیلی آینده منجر به کسری بودجه 2 هزار میلیارد ریالی درسال آینده تحصیلی خواهد شد.

کد مطلب 627791

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها