حسن کیائیان رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به ارزش افزوده کتاب (در قیاس با سایر کالاها) تمایل و توازن زیادی برای سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد. آمارها حاکی از تعطیلی یا تغییر شغل حدود 250 کتابفروشی ظرف چند سال گذشته فقط در تهران است.

وی ادامه داد: تعطیلی کتابفروشی هایی با حدود نیم قرن سابقه در شهرهایی مثل مشهد می تواند زنگ خطری برای مسئولان فرهنگی کشور باشد و بدیهی است که اتخاذ سیاستهای مقطعی و گذرا با پشتوانه بودجه دولتی و از طریق تزریق تسهیلات به معدودی متقاضی - شاید به طور گزینشی - نمی تواند عاملی برای حل و فصل اساسی این مشکل باشد، در صورتی که با تصویب طرح تخصیص کاربری فرهنگی هر شهروند علاقمند و با انگیزه ای این امکان را پیدا می کند تا با کاهش هزینه راه اندازی دفاتر نشر و توزیع و کتابفروشی بتواند در این بخش فرهنگی فعالیت کرده و به جامعه خدمت کند.

حسن کیائیان درباره تردیدهایی که در تصویب تخصیص کاربری فرهنگی در شورای شهر وجود دارد گفت: فعالیت برخی صنوف در دفاتر مسکونی دارای سابقه ای چندین دهه ای بوده و چیز تازه ای نیست. سالهاست که تعدادی از همکاران ما در چارچوب مجوزهای وزارت کشور و شهرداریها در چنین فضاهایی به کار اشتغال دارند و مشکل خاصی هم پیش نیامده است.

وی اظهار داشت: البته امکان دارد هر اقدامی در هر زمانی تبعات منفی هم به همراه داشته باشد.منتهی مسئله هزینه و فایده مطرح است و باید دید سود و بهره این طرح برای جامعه چقدر است.

رئیس اتحادیه ناشران تاکید کرد: سالانه صدها میلیارد تومان از امکانات مالی و ذخایر کشور صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر و یا ترک اعتیاد معتادان می شود، در صورتی که بر اساس آمار هرچه سرانه مطالعه در کشوری بیشتر باشد از تعداد معتادان جامعه کاسته شده و در هزینه های مادی و معنوی مربوط به این مشکل صرفه جویی می شود.

وی با اشاره به تلاشهای کمیسیون فرهنگی شورای شهر و پیگیری های اتحادیه ناشران در تصویب یک فوریت طرح تخصیص کاربری فرهنگی در شورای شهر گفت: پس از آن دو نشست پی درپی با اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر داشته ایم و صورت نهایی طرح را برای ارائه و تصویب نهایی در صحن شورا بررسی کردیم.

کیائیان به تاریخچه پیشنهاد طرح تخصیص کاربری فرهنگی به شورای شهر و شهرداری اشاره کرد و ادامه داد: در مهر ماه سال 85 طی دو نامه جداگانه به رسول خادم رئیس کمیسیون فرهنگی وقت و دکتر قالیباف، و در سال جاری نیز تحت همین عنوان نامه ای به آقایان مسجد جامعی و دنیا مالی معاون شهرسازی شهرداری تهران نوشته ایم و در جلساتی این قضیه را با مسئولین مربوطه دنبال می کنیم.