معارفه سرپرست جدید معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در صحن علنی مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر مجید جعفرزاده که پس از انتصاب حجت الاسلام سید احمد موسوی معاون سابق رئیس جمهور به سفارت سوریه ، به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی نهاد ریاست جمهوری جایگزین وی شده است، ظهر امروز توسط دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگان ملت معرفی شد.

حداد عادل پیش از آغاز جلسه علنی امروز که به دلایل فقدان حد نصاب با تاخیر آغاز شد، از فرصت استفاده کرد و دکتر جعفرزاده سرپرست معاونت حقوقی وپارلمانی نهاد ریاست جمهوری را به همکاران خود در قوه مقننه معرفی کرد.