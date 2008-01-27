ایجاد دفتر نهاد نمایندگی رهبری در واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی قم

احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : در حال حاضر مقدمات ایجاد دفتر نهاد رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی قم آماده شده و کارشناسان امور فرهنگی جذب شده اند.

وی همچنین از راه اندازی بسیج دانشجویی و بسیج اساتید در واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی قم خبر داد.

رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی قم خاطر نشان کرد: واحد استانی قم با 6 مرکز فعال و دو هزار دانشجو در حال فعالیت است و در آینده نزدیک دو مرکز آموزش علمی کاربردی نیز به مجموع مراکز دانشگاهی این واحد استانی اضافه خواهد شد.