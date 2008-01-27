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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ایجاد دفتر نهاد نمایندگی رهبری در واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی قم

ایجاد دفتر نهاد نمایندگی رهبری در واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی قم

رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی قم گفت: با همکاری مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دفتر این نهاد در واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی قم تاسیس می شود.

احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : در حال حاضر مقدمات ایجاد دفتر نهاد رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی قم آماده شده و کارشناسان امور فرهنگی جذب شده اند.

وی همچنین از راه اندازی بسیج دانشجویی و بسیج اساتید در واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی قم خبر داد.

رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی قم خاطر نشان کرد: واحد استانی قم با 6 مرکز فعال و دو هزار دانشجو در حال فعالیت است و در آینده نزدیک دو مرکز آموزش علمی کاربردی نیز به مجموع مراکز دانشگاهی این واحد استانی اضافه خواهد شد.

کد مطلب 627812

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