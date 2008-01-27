به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، پس از موفقیت تجربه اذان واحد در ابوظبی، شورای کل وزارت امور اسلامی و اوقاف امارات اعلام کرد مرحله دوم در فجیره اجرا می شود که پس از آن دیگر شیخ نشینهای امارات عربی متحده را نیز در بر خواهد گرفت.

امارات تنها دولت در حوزه کشورهای خلیج است که طرح اذان واحد را اجرا می کند.

بر اساس این طرح صدای اذان در همه شهرها با صدای مؤذن واحد که شورای کل وزارت امور اسلامی و اوقاف انتخاب می کند، شنیده می شود. اما صدای مؤذن هر مسجد با اقامه نماز شنیده می شود.

طرح اذان واحد در 320 مسجد در فجیره آغاز می شود که در مرحله اول بیش از 2200 مسجد در ابوظبی را در بر گرفته بود. مسؤولان امارات اعلام کردند که این طرح در مرحله اول با موفقیت همراه بوده است.

هدف از این کار تنظیم وحدت اذان با وحدت زمان و وقت در همه مساجد با صوت زیبای مؤذن عنوان شده است.

این در حالی است که پیش از این مصر به اجرای این طرح اقدام کرده بود که پس از چالشهای فراوان و مخالفتهای بسیار در قاهره اجرا شد.