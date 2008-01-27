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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

ناصری در گفتگو با مهر:

عارف در صحنه انتخابات می‌ماند

عارف در صحنه انتخابات می‌ماند

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت: محمدرضا عارف قلبا مایل نیست هنگامی که بسیاری از دوستان او رد صلاحیت شده‌اند در صحنه انتخابات مجلس هشتم تنها باشد اما به هر حال وی به عنوان چهره شاخص ائتلاف اصلاح طلبان، هماهنگ با ائتلاف تصمیم خواهد گرفت.

عبدالله ناصری سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: نامزدهای ائتلاف اصلاح طلبان همچنان که با درخواست ستاد در انتخابات ثبت نام کرده اند، پذیرفته اند که هیچ تصمیمی خارج از ائتلاف نگیرند.

وی درباره احتمال کناره گیری عارف از حضور در انتخابات مجلس هشتم ، اظهار داشت: عارف به عنوان نامزد شاخص اصلاحات بنا به درخواست ستاد ائتلاف در انتخابات آتی ثبت نام کرد و جزء ائتلاف اصلاح طلبان و هماهنگ با آنان تصمیم خواهد گرفت اما همانگونه که خود اذعان داشته، عارف از روند بررسی صلاحیت های حاضر ناراضی است.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان همچنین گفت: به طور کلی اگر چه این حق برای تک تک نامزدها محفوظ است که ادامه مسیر را خود انتخاب کنند، همچنان که بعضی از نامزدهای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان حاضر نشدند تقاضای تجدید نظر در خصوص بررسی صلاحیت های خود را از مراجع مربوطه بکنند.

کد مطلب 627819

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