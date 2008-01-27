به گزارش خبرنگار مهر، زرندی که پیش از ظهر امروز در چهارمین نشست هم اندیشی مدیران سازمان بازرسی کل کشور با مدیران ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دستگاه های اجرایی سخن می گفت، با تأکید بر اینکه نظارت و کنترل یکی از ارکان موفقیت هر سیستمی است، گفت: لازمه نظارت و کنترل وجود یک تفکر استراتژیک یعنی اشرافیت برعملکرد سیستم و خروجی کار است.

وی با بیان اینکه همه دستگاه ها باید جایگاه خود را در سند چشم انداز 20 ساله کشور مشخص کنند، گفت: یکی از چالش هایی که در حال حاضر دستگاه های اجرایی با آن مواجهند بحث نظارت است که هرچند تصمیمات مطلوبی اتخاذ می شود اما چون نظارت کافی بر این تصمیمات صورت نمی گیرد ما شاهد عدم موقعیت در برخی برنامه ها هستیم.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور، استفاده نکردن مناسب از ظرفیت های نظارت و بازرسی را یکی از چالش های نظام اجرایی کشور عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور قصد دارد با توجه به برخی ناهماهنگی ها و موازی کاری ها بین دستگاه های نظارتی، یک همگرایی را بین این دستگاه ها ایجاد و بستر هماهنگی را فراهم کند.

زرندی با اشاره به طرح سازمان بازرسی مبنی بر تشکیل "شورای عالی نظارت"، گفت: طرح تشکیل این شورا در کنار تعامل با دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و معاونت راهبردی ریاست جمهوری از جمله اقداماتی است که سازمان بازرسی برای همگرایی دستگاه های نظارتی با یکدیگر انجام داده است.

وی با اشاره به رسالت سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی، گفت: با توجه به اینکه سازمان بازرسی تنها دستگاه تخصصی نظارتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است، قصد داریم در ارائه الگوهای لازم برای دستگاه های نظارتی پیش قدم شویم، به همین دلیل باید به دنبال روش ها و متدهای جدید مدیریتی برویم.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان قصد دارد جایگاه خود در سند چشم انداز 20 ساله کشور را مشخص کند، به عمده ترین محورهای جایگاه این سازمان در سند مزبور اشاره کرد و گفت: نظارت کارآمد و موثر، مبارزه با فساد اداری، حفظ حقوق شهروندی و رسیدگی به شکایت های مردمی، قانونمداری در دستگاه ها، تعامل با دستگاه های اجرایی و استفاده از ظرفیت های مدیریتی از جمله این محورها است.

زرندی با اشاره به محورهای هفت گانه تعامل سازمان بازرسی کل کشور با دستگاه های اجرایی، بحث انجام نظارت های خود اظهاری، استفاده از منابع انسانی دستگاه های اجرایی، تعامل با ادارات ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، پیگیری بازرسی های سازمان بازرسی در دستگاه های اجرایی، برگزاری دوره های تخصصی آموزشی برای بازرسان، پاسخگویی به شکایات و سنجش عملکرد دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایت های مردمی در سازمان های اجرایی را هفت محور تعامل این سازمان با دستگاه های اجرایی عنوان کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس کارگروه هایی متشکل از 60 نفر طی 20 جلسه، موارد تعامل سازمان بازرسی با دستگاه های اجرایی را احصا و در قالب 75 پیشنهاد، این موارد را برشمرده اند.