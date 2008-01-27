شاخص تعرفه پلکانی مهمترین چالش آبفای آذربایجان غربی است

فرید خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه شرکت آبفا در راستای سیاستهای دولت نهم میزان تعرفه ها را در حداقل قرار داده است افزود: این امر شرکت آبفای استان را در تامین درآمدها جهت مدیریت سیستم اقتصادی دچار چالش و مشکل کرده است.

وی ادامه داد: در این مورد ممکن است سیستمهای نوسازی، بازسازی و بروزرسانی نیز دچار آسیب شود که سعی می شود این موارد از محل منابع عمومی تامین شود.

خلیل زاده با اشاره به اعمال تعرفه پلکانی در حال حاضر بیان داشت: آب بهاء کاربری های خانگی از صفر تا هفت مترمکعب رایگان بوده و از پرداخت هزینه آب حتی آبونمان نیز معاف خواهند بود و هفت مترمکعب تا الگوی مصرف مطابق تعرفه های سال 83 ومصارف بالای الگوی مصرف بصورت پلکانی محاسبه می شود.

مدیر عامل شرکت آبفای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این تعرفه ها در راستای مصرف بهینه آب است تا با مصرف بهینه آب امکان استفاده از این گوهر گرانبها را که با صرف هزینه و امکانات بسیار زیادی به دست مصرف کنندگان می رسد فراهم شود.

وی با بیان اینکه میزان دریافتی آب بها تنها پنج درصد در کل شرکت نسبت به سال گذشته رشد دارد یادآور شد: میزان کاهش هدر رفت آب در استان به 27 درصد کاهش یافته است و این درحالی است که متوسط کشوری به میزان 30درصد است.

خلیل زاده در بخش دیگری از سخنان خود به میزان بهداشت آب و شاخصهای آن در استان اشاره کرد و اظهار داشت: شاخص مطلوبیت کلر باقی مانده 75/99 درصد، مطلوبیت میکروبی HPC 100 درصد، کدورت آب شرب 85/99 درصد و مطلوبیت میکروبی به میزان 7/99 است و نسبت به شاخصهای کشوری به ترتیب 48/99، 27/99، 08/99 و 27/98 درصد است.