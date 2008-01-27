  1. هنر
  2. سایر
۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۴

فروشگاه کتاب انجمن قلم 10 روز پس از موعد مقرر بازگشایی شد

فروشگاه کتاب انجمن قلم 10 روز پس از موعد مقرر بازگشایی شد

فروشگاه کتاب انجمن قلم ایران که 22 دی ماه به دلیل قطع برق تعطیل شده بود دیروز بعد از دو هفته بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بنا به تصمیم گرفته شده از سوی هیئت مدیره انجمن قلم ایران در 26 دی ماه این کتابفروشی می بایست از فردای آن روز بازگشایی می شد این اتفاق روز گذشته 6 بهمن رخ داد. این کتابفروشی با حسن نظر و وساطت ریاست انجمن و تدبیر چهره های دیگر از دیروز باز شد.

مسئول فروشگاه کتاب انجمن قلم ایران پیش از این در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر بازگشایی این کتابفروشی در روز پنجشنبه 27 دی ماه خواستار عذرخواهی مسببین تعطیلی این فروشگاه شده بود . 

فروشگاه کتاب انجمن قلم ایران که در زمان مدیریت رضا امیرخانی در انجمن و با حضور شهردار تهران افتتاح شده بود از روز  22 دی ماه  با قطع برق تعطیلی شده بود.

کد مطلب 627828

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها