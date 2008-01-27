فروشگاه کتاب انجمن قلم 10 روز پس از موعد مقرر بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بنا به تصمیم گرفته شده از سوی هیئت مدیره انجمن قلم ایران در 26 دی ماه این کتابفروشی می بایست از فردای آن روز بازگشایی می شد این اتفاق روز گذشته 6 بهمن رخ داد. این کتابفروشی با حسن نظر و وساطت ریاست انجمن و تدبیر چهره های دیگر از دیروز باز شد.



مسئول فروشگاه کتاب انجمن قلم ایران پیش از این در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر بازگشایی این کتابفروشی در روز پنجشنبه 27 دی ماه خواستار عذرخواهی مسببین تعطیلی این فروشگاه شده بود .



فروشگاه کتاب انجمن قلم ایران که در زمان مدیریت رضا امیرخانی در انجمن و با حضور شهردار تهران افتتاح شده بود از روز 22 دی ماه با قطع برق تعطیلی شده بود.