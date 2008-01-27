ساخت ماشین نقشه برداری از سیناپسهای مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نقطه روی زمین که هنوز بخش بزرگی از آن ناشناخته است، مغز انسان است. به همین منظور محققان دانشگاه هاروارد اعلام کرده اند که در حال کار روی ماشینی هستند که همانند پروژه نقشه برداری از ژنوم انسان، توانایی نقشه برداری از قشر خاکستری مغز را دارد.

در حقیقت این ماشین می تواند نقشه کاملی از تمام سیناپسها که گره های عصبی بین نورونها هستند، ارائه کند.

براساس گزارش مجله Wired، مغز انسان محتوی بیش از 100 میلیارد نورون است که این میزان نسبت به پایه های DNA که تنها سه میلیارد است، بسیار بیشتر است.

این ماشین که توانایی نقشه برداری خودکار از نورونها و سیناپسهای مغز را دارد، Atlum نامگذاری شده است. اولین نمونه های آزمایشی این ماشین توانسته است مغز موش را تجزیه کند.

تجزیه کامل اتصالات میان نورونها می تواند پاسخهایی را درخصوص فعالیتهای تاکنون ناشناخته مغز ارائه کند.

این دانشمندان در این باره اظهار داشتند: "امروزه دیگر تمام مواد شیمیایی و تمام انواع سلولهای مغز را می شناسیم، اما هنوز نمی دانیم که این سلولها چگونه میان خود اتصال برقرار می کنند و هیچ ایده ای هم در این مورد نداریم که به کمک آن بتوانیم اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دهیم."

این ماشین در حقیقت یک وسیله کوچک است که توانایی بررسی نمونه برداری از قشر خاکستری را در وسعتی به ابعاد نیم سانتیمتر طول و چند میلیمتر عرض دارد.

پس از نمونه برداری، ماشین این نمونه را روی یک لایه پلاستیکی حمل کننده گذاشته با یک میکروسکوپ الکترونیکی که تصاویر سه بعدی را عرضه می کند، اتصالات نورونی را مورد بررسی قرار می دهد.