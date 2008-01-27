تغییر شهردار قم تکذیب شد

حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم درباره شایعاتی در خصوص شهردار قم اظهار داشت: شورای شهر قم تغییر شهردار را تکذیب می‌کند و شهردار قم نیز با قوت به کار خود ادامه می‌دهد.



وی اظهار داشت: شهردار قم قبل از سفر به چین معاون اداری مالی را به عنوان جانشین خود را اعلام کرده بود.



بختیاری در ادامه از بررسی و تصویب نرخ عوارض احداث ساختمان در سال 87 اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه عمده در آمدهای شهرداری قم از محل اخذ عوارض صورت می‌گیرد ما تلاش کردیم تا با برنامه‌ریزی صحیح میزان درآمدهای شهرداری افزایش یابد.



وی با بیان اینکه افزایش درآمد شهرداری منجر به افزایش میزان خدمات رسانی به مردم می‌شود گفت: در نرخ عوارض در بخش منازل و مجموعه‌های مسکونی سعی بر این شده تا تغییری ایجاد نشود.



رویکرد شورای شهر قم در تغییر و افزایش تعرفه‌های عوارض بیشتر مربوط به مجموعه‌های تجاری و درآمدرا بوده است.



عضو شورای اسلامی شهر قم از صدور مجوز افتتاح حساب کوتاه مدت جهت تمرکز در آمدهای شهرداری قم در بخش فروش پارکینگ خبر داد و افزود: با این اقدام کلیه در آمدی که ازبخش فروش پارکینگ عاید شهرداری قم می‌شود، تجمیع شده تا برای احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه شود.



وی با بیان اینکه حذف پارکینگ تابع شرایط و مقررات خاص است گفت: به ازای حذف هر واحد پارکینگ 40 برابر قیمت منطقه‌ای و حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان از مالک اخذ می‌شود.



بختیاری‌فر گفت: در حال حاضر از شهرداری‌های مناطق مختلف قم خواسته شده است تا مقدمات احداث پارکینگ عمومی در هر منطقه را فراهم نمایند.



وی ادامه داد: خوشبختانه در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر ظرفیت‌های خوبی در زمینه احداث پارکینگ در حال ایجاد است و در صورت به بهره‌برداری رسیدن پارکینگ میدان بزرگ امام خمینی با ظرفیت دو هزار و 500 خودرو، بسیاری از مشکلات منطقه مرکزی شهر در خصوص پارکینگ مرتفع خواهد شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اقدامات صورت گرفته برای برف روبی خیابان‌ها و معابر شهر قم تصریح کرد: دراین زمینه اقداماتی توسط شهرداری و مردم صورت گرفت ولی باید بپذیریم که مجموعه استان در زمینه مدیریت این بحران آمادگی نداشت و امکانات لازم را نیز در اختیار نداشتیم ولی به هر حال همه در حد توان خود در راستای پاکسازی شهر اقداماتی را انجام دادند.