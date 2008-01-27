در گفنگو با مهر اعلام شد: تدوین آئین نامه پوشش نوسانات نرخ یورو در بازپرداخت تسهیلات صادراتی

مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قابل توجه ارزش یورو در برابر دلار گفت: افزایش ارزش یورو نگرانی هایی را بابت چگونگی بازپرداخت ارزی تسهیلات دریافتی از سوی صادرکنندگان به وجود آورده که بر این اساس سازمان توسعه تجارت با همکاری صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات در حال تهیه آئین نامه ای برای پوشش حداکثری نوسانات ناشی از تغییر نرخ یورو است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: این آئین نامه لزوما نباید درهیئت دولت به تصویب برسد. اگر این کار در حد اختیارات صندوق ضمانت صادرات باشد که این نهاد موضوع را پیگیری و اجرایی می کند؛ ولی اگر برای جبران نیاز به استفاده صادرکنندگان از تسهیلات بانکی بوده و بانکها پول را به ریال تبدیل کنند، وام ریالی به صادرکنندگان ارائه دهند و در مقابل صادرکنندگان نیز بازپرداخت ریالی داشته باشند، نیازمند تصویب در هیئت دولت و شورای پول اعتبار است که باید توسط بانک مرکزی نیز ابلاغ شود.

وی در خصوص پیش شرط های تحقق صادرات غیرنفتی 20 میلیارد دلاری تا پایان سال جاری گفت: وزارت بازرگانی صادرات 20 میلیارد دلار در سال 86 را برمبنای رشد مناسب سال گذشته و دستیابی به صادرات 3/16 میلیارد دلاری پیش بینی کرده که امید می رود تا پایان سال این عدد تحقق یابد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: مدیریت صحیح و منسجم تر تدابیر سال گذشته می تواند ما را در دستیابی به این میزان صادرات یاری رساند. این درحالی است که با در نظر گرفتن رشد 23 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته نگاه واقع بینانه ای در هدفگذاری صادرات تا پایان سال جاری دنبال شده است.

به گفته وی، این عددی نجومی یا خیلی دور از دسترس نیست بلکه یک عدد آرمانی است که ایجاد انگیزه و شور و اشتیاق می کند. سازمان توسعه تجارت تمامی تلاش خود را برای تحقق این میزان از صادرات به کار می بندد که در این راستا پیگیری چند کار جدی را نیز در دستور کار خود قرار داده به این معنا که پرداخت جوایز صادراتی، سهام به صادرکنندگان، اصلاح قانون بودجه، بخشودگی عوارض و تعرفه های وارداتی و نیز پشتیبانی از بازاریابی و تبلیغات را در دستور کار خود قرار داده است.

غضنفری گفت: همچنین 9 میلیارد دلار اعتبار در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده بود که در اختیار بانکها قرار گیرد و آنها بتوانند به صادرکنندگان تسهیلات دهند. در این راستا بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات مرتبا گزارش عملکرد دریافت این تسهیلات از سوی صادرکنندگان را ارائه می دهند.

وی از حمایت صندوق ضمانت صادرات ایران برای جبران ریسک صادرکنندگان خبرداد و تصریح کرد: از سوی دیگر طرح هدایت صادرات در استانها نیز اجرایی شده؛ چراکه استانداران بعنوان بالاترین مقام اجرایی هر استان به مسائل صادراتی استان خود باید توجه ویژه داشته باشند. در این صورت استانها نقش پررنگی در توسعه صادرات غیرنفتی خواهند داشت.

