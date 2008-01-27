حمایت نامزد انتخابات آمریکا از کشتار ارامنه به عنوان نسل کشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ترکیش دیلی"،"هیلاری کلینتون" در نامه ای که به جامعه ارامنه آمریکا ارسال کرد، گفت که در صورت پیروزی در انتخابات، واقعه نسل کشی ارامنه در جریان جنگ جهانی اول در امپراطوری عثمانی را به عنوان نسل کشی خواهد پذیرفت.

کلینتون در این نامه نوشته است : من معتقدم که حوادث وحشتناکی به وسیله امپراطوری عثمانی علیه ارامنه رخ داده، حوادثی که نمونه هایی از نسل کشی محسوب می شوند. بر همین اساس من تا کنون دو بار از رئیس جمهور ( جرج بوش ) خواسته ام تا در سخنرانیهای سالانه خود از این حادثه ( کشتار ارامنه ) به عنوان نسل کشی یاد کند.

به گزارش مهر، کلینتون در حالی این نامه را نوشته که چند ماه قبل به دلیل مطرح شدن این مسئله در کنگره آمریکا، روابط آنکارا و واشنگتن تیره شد و کاخ سفید با اعمال فشار بر سنا خواست از تصویب قطعنامه "به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول به عنوان نسل کشی" خودداری کند.

بر همین اساس گمان می رود با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و گرم شدن بازار رقابتها، کلینتون این اقدام را با هدف جلب نظر ارامنه و کسب رای انجام داده باشد.

مهرماه گذشته، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، کشتار ارامنه درزمان جنگ جهانی اول در عثمانی را نسل کشی اعلام کرد و این اقدام سبب خشم ترکیه شد تا جایی که آنکارا سفیر خود را از واشنگتن فراخواند .

پس از این اقدام، ترکیه تهدید کرد در روابط خود با آمریکا تجدید نظر کرده و حتی خبرهایی مبنی بر اینکه آنکارا حضور نظامی آمریکا در ترکیه را محدود کرده و دیگر اجازه انتقال تجهیزات به نیروهای ائتلاف در عراق را از مرزهای خود نمی دهد مخابره شد که این امر سبب نگرانی کاخ سفید شد و دولت آمریکا تلاش کرد تا از تصویب کلی این طرح در کنگره جلوگیری کند.

"سرژ سارکیسیان" نخست وزیر ارمنستان نیز در روزهای آخر مهرماه سال جاری برای یک دیدار کاری به آمریکا رفت و پس از دیدار با مقامهای این کشور، با جامعه ارمنی این ایالت بزرگ آمریکا دیدار کرد؛ گروهی که نقشی عمده در شناسایی کشتار ارامنه به عنوان نسل کشی ایفا کردند.

اگرچه‌ ترکها قبول‌ دارند که‌ تبعید ارامنه‌ به‌ سوی‌ سوریه ، در سال‌ 1915 میلادی سبب کشته ‌شدن‌ چند صد هزار نفر شد، اما با این‌ استدلال‌ که‌ ارائه‌ ارقامی‌ چون‌ 5/1میلیون‌ کشته‌ خیلی‌ اغراق ‌آمیز است‌؛ هرگونه‌ اقدام‌ به‌ نسل ‌کشی‌ را مردود می‌دانند .

لازم به ذکر است؛ پارلمانهای فرانسه، بلژیک و اتحادیه اروپا، سه نهاد قانونگذاری در اروپا هستند که پیشتر قطعنامه شناسایی کشتار ارامنه به عنوان نسل کشی را تصویب کرده اند.