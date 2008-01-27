سالانه 1500 نفر از اعضای کانونهای مساجد آذربایجان شرقی وارد دانشگاه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، محمد هادی نیا صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: این افراد حتی بعد از ورود به مراکز آموزش عالی و کسب مدارج بالای علمی، کتابخانه و کانون مسجد محل را فراموش نکرده و در این اماکن مقدس به فعالیت های فرهنگی هنری خود ادامه می دهند.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط فوق به نظر می رسد دلایل معنوی و مذهبی تامین این کتب برای این مراکز بایستی بیشتر باید در اولویت کار نهاد های ذیربط قرار گیرد.

هادی نیا تجهیز کانون‌های مساجد استان را اولویت نخست این دبیرخانه در ارتقای علمی و آموزشی اعضا دانست و گفت : کانون های مساجد استان با اهدای کتب کمک آموزشی، این مراکز فرهنگی، هنری و علمی را تجهیز می کند.

مسئول دبیرخانه هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان آذربایجان شرقی تصریح کرد : کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی که از سال های گذشته تمامی تلاش خود را جهت تهیه و خرید کتاب های کمک درسی مقاطع مختلف تحصیلی اعم از متوسطه، کنکوری و دانشگاهی می کردند، امسال به همت این دبیرخانه هر یک از کانون ها با 225 جلد کتاب مجهز می شوند.

وی با بیان اینکه 72 باب از کانون ها و کتابخانه های مساجد استان مشول این طرح خواهند بود، اظهار داشت: تهیه و خرید این کتاب ها از طرف ستاد عالی کانون های مساجد کل کشور است.

هادی نیا تصریح کرد: شش نفر از اعضای کانون، عملیات آماده سازی و بسته بندی و اهدای این کتب را به صورت متمرکز در 15 روز به عهده دارند که از 26 دی ماه آغاز شده و تا پایان هفته جاری تحویل آنها به اتمام خواهد رسید.

مسئول دبیرخانه هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان آذربایجان شرقی همچنین گفت: هم اکنون عملیات آماده سازی این کتب با مساعدت کتابخانه مرکزی تبریز در سالن کنفرانس استاد محمد نخجوانی این کتابخانه انجام می گیرد.

هادی نیا با بیان اینکه ارزش ریالی هر یک از این مجموعه ها بیش از 10 میلیون ریال است افزود : از آنجا که هزینه بالای تهیه این تعداد کتاب از توان اعضای کانون ها و کتابخانه ها خارج بود، دبیرخانه هماهنگی کانون های مساجد این استان در یک سازماندهی به جا و به موقع، نسبت به اهدای این کتب اقدام کرد.