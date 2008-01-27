راه اندازی 340 واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی تهران، احمد زمانی با اعلام این خبر، گفت: تاکنون 8 هزار و 229 قرار داد واگذاری زمین در 11 شهرک صنعتی فعال استان تهران با متقاضیان انتقال و ایجاد واحد صنعتی منعقد شده که از این تعداد 2706 واحد به مرحله بهره برداری رسیده و مابقی در حال احداث سوله و نصب ماشین آلات است به علاوه زمینه اشتغال مستقیم بیش از 45 هزار نفر نیز فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران، برخی از مزایای استقرار در شهرکهای صنعتی را فراهم بودن تاسیسات زیربنایی چون آب، برق، گاز، تلفن، تصفیه خانه فاضلاب و غیره عنوان کرد.

وی در مورد معافیتهای مالیاتی، گفت: براساس قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور کارخانه های واقع در شعاع 120 کیلومتری تهران که تاسیسات خود را کلا به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند تا 5 سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر در آمد ناشی از فعالیتهای صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

زمانی افزود: براساس ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، وزارت مسکن و شهرداری ها مکلفند اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی ( عرصه واحدهای صنعتی ) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارد و جهت نوسازی به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال می یابند به کار بری مسکونی، اداری و یا تجاری تغییر دهند.