به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات علمی فرهنگی اقدام به انتشار مجموعه ای صد جلدی با محوریت نظریات متفکران و منتقدان بزرگ جهان کرده است که "ژاک دریدا" هم یکی از کتابهای این مجموعه به شمار می رود.

امیرعلی نجومیان - منتقد ادبی - درباره این کتاب به مهر گفت: در این اثر سعی کرده ام نگاهی به نظریات ژاک دریدا داشته باشم و مباحثی را چون جایگاه نقد او در ادبیات و نگاهش به ادبیات معاصر مورد بررسی قرار دهم.

"مولانا در جهان غرب" عنوان اثر دیگری است که تالیف بخش انگلیسی آن را نجومیان برعهده داشته است. سعید فیروزآبادی تالیف بخش آلمانی و بهمن نامورمطلق نیز بخش فرانسه کتاب را به رشته تحریر درآورده اند.

مولفان در این کتاب برای مخاطبان توضیح می دهند که اشعار و افکار مولانا در جهان غرب چه تاثیراتی داشته است. "تاثیر مولانا در جهان غرب" هم توسط علمی فرهنگی منتشر می شود.

دیگر اینکه "دانشنامه زیبایی شناسی" که چندی پیش به وسیله فرهنگستان هنر وارد پیشخوان کتابفروشیها شد اخیرا به چاپ دوم رسیده است. نجومیان در کنار سایر مترجمان این کتاب، چند فصل تازه را به بخش نظریه زیبایی شناسی - که خود ترجمه آن را برعهده داشته است - اضافه کرده و به ویرایش دوباره این بخش پرداخته است.