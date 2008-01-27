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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۲

نشست ضرورتهای تاریخ شفاهی/

قرآن کریم انسان را محور تاریخ‌ می‌داند

قرآن کریم انسان را محور تاریخ‌ می‌داند

شرکت‌کنندگان در نشست "بررسی ضرورتهای تاریخ شفاهی در تاریخ معاصر ایران" بر این نکته که نگاه قرآن به تاریخ انسان‌محور بودن آن است تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرحیم عیوضی رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در این نشست طی سخنانی اظهار داشت: رابطه بین تاریخ و انسانها رویکردی فکری و اندیشه‌ای است و تحلیل رابطه انسانها در چارچوب تحولات فکری می‌تواند به بسترسازی تاریخ منجر ‌شود و دیدگاه اسلام به تاریخ نیز چنین است.

وی افزود: قرآن از تاریخ‌سازی انسان در آیه 11 سوره رعد چنین یاد می کند: " ان‌ا... لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم"  عنصر تاریخ را خود انسان و تغییرسازی او می‌داند نه آنکه تاریخ موجودی مستقل از انسان باشد.

این پژوهشگر دینی تصریح کرد: روشهای ورود به مطالعات تاریخ شفاهی و ترویج اطلاعات آن مشابه نگاه اسلام به تاریخ بر محور انسان است. یکی از کارکردهای اساسی در مطالعات تاریخ شفاهی این است که نشان می‌دهد مردم عادی و نادیده گرفته شده، چگونه تاریخ‌ساز است گرچه رها و پنهان باشند. اگر تاریخ کوه یخی در اقیانوس باشد، حجم زیادی از آن در زیر آب است. تاریخ شفاهی چهره پنهان آن کوه یخی است.

عیوضی در ادامه افزود: آسیبها و موانع جدی در تاریخ شفاهی در کنار نقش‌‌آفرینی مهم آن وجود دارند و اینها حتی می‌توانند منجر به مردود‌ ساختن تئوریهای تاریخی موجود شوند. نوعی فرآیند پژوهشی کیفی باید در نظر گرفته شود و ورود به تاریخ شفاهی باید با توجه به مسائل مختلف در عرصه آن باشد.

این نشست با هدف شناسایی تاریخ معاصر به جامعه علمی کشور و پژوهشگران با حضور استادان دانشگاهی و اعضای هیئتهای علمی گروه تاریخ و تمدن و جمعی دیگر از محققان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد که شرکت کنندگان شنبه 6 بهمن به بررسی ضرورتهای تاریخ شفاهی در تاریخ معاصر ایران پرداختند.

کد مطلب 627869

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