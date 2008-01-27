به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرحیم عیوضی رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در این نشست طی سخنانی اظهار داشت: رابطه بین تاریخ و انسانها رویکردی فکری و اندیشه‌ای است و تحلیل رابطه انسانها در چارچوب تحولات فکری می‌تواند به بسترسازی تاریخ منجر ‌شود و دیدگاه اسلام به تاریخ نیز چنین است.

وی افزود: قرآن از تاریخ‌سازی انسان در آیه 11 سوره رعد چنین یاد می کند: " ان‌ا... لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم" عنصر تاریخ را خود انسان و تغییرسازی او می‌داند نه آنکه تاریخ موجودی مستقل از انسان باشد.

این پژوهشگر دینی تصریح کرد: روشهای ورود به مطالعات تاریخ شفاهی و ترویج اطلاعات آن مشابه نگاه اسلام به تاریخ بر محور انسان است. یکی از کارکردهای اساسی در مطالعات تاریخ شفاهی این است که نشان می‌دهد مردم عادی و نادیده گرفته شده، چگونه تاریخ‌ساز است گرچه رها و پنهان باشند. اگر تاریخ کوه یخی در اقیانوس باشد، حجم زیادی از آن در زیر آب است. تاریخ شفاهی چهره پنهان آن کوه یخی است.

عیوضی در ادامه افزود: آسیبها و موانع جدی در تاریخ شفاهی در کنار نقش‌‌آفرینی مهم آن وجود دارند و اینها حتی می‌توانند منجر به مردود‌ ساختن تئوریهای تاریخی موجود شوند. نوعی فرآیند پژوهشی کیفی باید در نظر گرفته شود و ورود به تاریخ شفاهی باید با توجه به مسائل مختلف در عرصه آن باشد.

این نشست با هدف شناسایی تاریخ معاصر به جامعه علمی کشور و پژوهشگران با حضور استادان دانشگاهی و اعضای هیئتهای علمی گروه تاریخ و تمدن و جمعی دیگر از محققان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد که شرکت کنندگان شنبه 6 بهمن به بررسی ضرورتهای تاریخ شفاهی در تاریخ معاصر ایران پرداختند.