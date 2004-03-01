آمريكا براي عادي سازي روابط با سودان آماده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، ران برگر در گفتگو با روزنامه عكاظ عربستان از فضاي حاكم بر مذاكرات نيواشا ميان حكومت سودان و نمايندگان جبهه خلق براي آزادي سودان به رهبري جان گارانگ تمجيد كرد.

وي گفت: آمريكا به زودي سفيرش را به سودان اعزام خواهد كرد كما اينكه براي اتخاذ تدابيري براي عادي سازي روابط ميان دو كشورمانند لغو مجازات ها و راه اندازي سفارت درخرطوم آماده مي شود.

وي گفت: واشنگتن بي نهايت از وضع موجود در منطقه دارفور در غرب سودان و وجود بيش از 750هزار آواره درآن نگران است.

فرستاده ويژه صلح آمريكا به سودان ، طرفين را به گفتگو فراخواند و حمايت كشورش را از اعزام ناظران بين المللي براي نظارت بر توافق صلح احتمالي ميان شمال(دولت مركزي ) و جنوب (شورشيان) اعلام كرد.

ران برگر درمورد زمان امضاي توافقنامه صلح در سودان گفت : به اعتقاد من، طرفين مذاكرات به رهبري جان گارانگ رهبر جبهه خلق و طه عثمان معاون رئيس جمهور سودان، بسياري از مشكلات به ويژه در مورد تقسيم ثروت و نفت و توزيع قدرت و خدمات را پشت سرگذاشتند.

وي افزود: پيش بيني مي كنم كه طرفين به زودي به توافق نامه صلح فراگير دست يابند و من به طرفين مي گويم كه كمك هاي اقتصادي و چهره سودان در خارج پس از امضاي توافقنامه ويژه صلح فراگيربهبود خواهد يافت و برخي سازمان هاي بين المللي مانند اتحاديه اروپا و ژاپن و كشورهاي غربي مبالغ بزرگي به سودان براي ايجاد رونق، شكوفايي و توسعه در تمام مناطق سودان اعطا خواهند كرد.

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