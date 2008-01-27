کاهش 46 درصدی تعداد مبتلایان به بیماری تب مالت در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی صبح امروز در شورای سلامت و امنیت غذایی استان همدان افزود: باید تمامی کشتارگاه های سنتی استان همدان به کشتارگاه های صنعتی تبدیل شوند.

مرادی اظهار داشت: برنامه ریزی ها به گونه ای انجام می شود که تا پایان سال 88 میزان ابتلا به این بیماری در استان همدان به کمترین تعداد ممکن برسد.

وی تعداد مبتلایان به بیماری تب مالت را در سال جاری 776 نفر عنوان کرد و گفت: پایین بودن اطلاعات دامداران و آگاهی نا مناسب آنها از بیماری از چالش های پیش روی این بیماری است.

استاندار همدان خاطر نشان کرد: استان همدان جزء استانهای در معرض خطر این بیماری محسوب می شود.