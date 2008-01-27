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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۱

کاهش 46 درصدی تعداد مبتلایان به بیماری تب مالت در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: تعداد مبتلایان به بیماری تب مالت در استان همدان امسال در مقایسه با سال گذشته 46 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی صبح امروز در شورای سلامت و امنیت غذایی استان همدان افزود: باید تمامی کشتارگاه های سنتی استان همدان به کشتارگاه های صنعتی تبدیل شوند.

مرادی اظهار داشت: برنامه ریزی ها به گونه ای انجام می شود که تا پایان سال 88 میزان ابتلا به این بیماری در استان همدان به کمترین تعداد ممکن برسد.

وی تعداد مبتلایان به بیماری تب مالت را در سال جاری 776 نفر عنوان کرد و گفت: پایین بودن اطلاعات دامداران و آگاهی نا مناسب آنها از بیماری از چالش های پیش روی این بیماری است.

استاندار همدان خاطر نشان کرد: استان همدان جزء استانهای در معرض خطر این بیماری محسوب می شود.

کد مطلب 627873

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