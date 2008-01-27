مصرف 12.7 میلیارد متر مکعب گاز در دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، بخش خانگی به تنهایی حدود 2/89 درصد از کل گاز مصرف شده، معادل 11 میلیارد و 381 میلیون متر مکعب را در اختیار داشته است؛ به گونه ای که در ماه دی روزانه به طور میانگین 3/379 میلیون متر مکعب گاز در این بخش مصرف شده است.

این در حالی است که مقایسه مصرف گاز بخش خانگی ماه دی امسال و مدت مشابه سال گذشته با مصرف 10 میلیارد و 69 میلیون متر مکعب، بیانگر رشد 6/11 درصدی مصرف گاز در این بخش بوده است.

همچنین مصرف کل گاز در بخش های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه ها در دهمین ماه سال 85 برابر 11 میلیارد و 671 میلیون متر مکعب (متوسط مصرف روزانه 389 میلیون متر مکعب) بوده است که نشان می دهد در دی ماه امسال به طور متوسط روزانه 2/36 میلیون متر مکعب به مصرف گاز کشور افزوده شده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین مصرف گاز کل کشور در بخش های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه ها در ماه دی در برخی روزها به 444 میلیون متر مکعب و در بخش خانگی مربوط به روز چهارشنبه (25 دی) با 401 میلیون متر مکعب رسید.

از سوی دیگر کمترین مصرف گاز کل کشور مربوط به روز جمعه (14 دی) با مصرف 399 میلیون متر مکعب و در بخش خانگی نیز مربوط به همان روز با 344 میلیون متر مکعب بوده است.

گفتنی است، در شرایطی رکورد تولید گاز کشور با 469 میلیون متر مکعب در روز در ماه گذشته شکسته شد که واردات گاز از ترکمنستان که با تامین پنج درصد نیاز گازی ایران، استانهای مازندران، بخشی از گلستان و گیلان را پوشش می داد از شنبه(8 دی) متوقف شد؛ همزمان با این شرایط، موج سرمای شدید، گسترده و طولانی مدت که در پنجاه سال گذشته بی سابقه بود، در کشور جریان داشت.

در این راستا با تدابیر متخصصان شرکت ملی گاز ایران تلاش شد تا افت فشار گاز و قطعی های پراکنده در سرشاخه ها به حداقل برسد؛ به طوری که علاوه بر قطع گاز صادراتی به ترکیه با هدف تامین نیازهای داخلی و اعمال محدودیت در گازرسانی به صنایع عمده و نیروگاه ها با اولویت تامین گاز بخش خانگی، تولید، پالایش، انتقال و توزیع گاز به بیشترین ظرفیت رسید.