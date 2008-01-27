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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۴

"مهمانسرای دو دنیا" سال 87 در مولوی به صحنه می‌رود

نمایش "مهمانسرای دو دنیا" نوشته اریک امانوئل اشمیت به کارگردانی سهراب سلیمی سال 87 در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه می‌رود.

سلیمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به توافق اولیه‌ای که انجام شده اواخر تابستان 87 نمایش "مهمانسرای دو دنیا" را در سالن اصلی مولوی اجرا می‌کنم. البته درخواست من سالن اصلی تئاتر شهر بود که مدیریت مجموعه به خاطر فشردگی برنامه این سالن با درخواست من موافقت نکرد."

وی در ادامه افزود: "ارتفاع سالن اصلی تئاتر شهر برای طراحی صحنه نمایش "مهمانسرای دو دنیا" بسیار مناسب است، ولی با این شرایط من باید تمام طراحی خود را به صورت عرضی و متناسب با سالن اصلی مولوی انجام دهم. این نمایش اصل ماندگاری عشق را روایت می‌کند و ازدیدگاه اشمیت جامعه‌ای که عشق را از دست بدهد هویت خود را نیز از دست می‌دهد."

سلیمی که پیش از این نمایش "نوای اسرارآمیز" امانوئل اشمیت را به صحنه برده بود، درباره اجرای مجدد این نمایش در مکان‌های دیگر گفت: "مدیر کل هنرهای نمایشی در زمان اجرای نمایش پیشنهاد داده بود که این کار را در استان‌های دیگر کشور روی صحنه ببریم که هنوز این امر محقق نشده است."

کد مطلب 627878

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