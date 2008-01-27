مقاوم سازی یکهزار واحد مسکونی در مرند

اصغر عبادی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مرند افزود: با توجه به فرسودگی بخش عمده بناهای روستایی در این منطقه تا پایان سال جاری تعداد یکهزار واحد مسکونی روستایی در این شهرستان مقاوم سازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای نوسازی و مقاوم سازی هر یک از این واحدهای مسکونی بیش از 65 میلیون ریال تسهیلات یارانه دار به روستاییان پرداخت می شود.

به گفته عبادی، برای تامین تسهیلات مورد نیاز روستاییان، اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال از طریق نظام بانکی به این شهرستان اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: ‌در سال گذشته نیز تعداد 750 واحد مسکونی روستایی یا جذب اعتباری حدود 37 میلیارد ریال نوسازی شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مرند همچنین گفت: در مرحله نخست این طرح در سال جاری،‌ مقاوم سازی تعداد 550 واحد روستایی با استفاده از تسهیلاتی به مبلغ 31 میلیارد ریال در مناطق مختلف روستایی بخش مرکزی شهرستان مرند آغاز شده است.