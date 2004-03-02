قصد انتقاد يا دخالت در كار مربيان تيم ملي را نداريم

جلال طالبي سرمربي سابق تيم ملي كه از چندي پيش همكاري خود را بعنوان مشاورتيم هاي ملي با فدراسيون فوتبال آغاز كرده است، با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت: فدراسيون فوتبال بمنظوربالا بردن اطلاعات فني خود نسبت به تيم هاي ملي وحريفان فوتبال ايران در مسابقات مختلف، ازتعدادي مربي دعوت به همكاري كرده است كه حضوربنده وآقاي ذوالفقارنسب دربعنوان مشاورفني تيم هاي ملي درهمين راستا بوده است.

وي افزود: البته همكاري ما دونفربه معناي منتفي بودن حضور ساير مربيان دراين سمت نيست واين امكان وجود دارد كه مربيان ديگري نيز به جمع مشاوران فدراسيون فوتبال افزوده شوند واين امرغناي ارزيابي ها وتحليل هاي تيم مشاوران را بالا مي برد.

سرمربي سابق تيم ملي پيرامون وظايف تعريف شده مشاوران فني فدراسيون فوتبال تصريح كرد: وظيفه اجرايي ما ارزيابي تمامي تيم هاي ملي رده هاي مختلف ازنوجوانان وجوانان گرفته تا اميد وبزرگسالان خواهد بود. البته اين ارزيابي شامل حريفان وآناليز بازي هاي اين تيم ها هم مي شود وما تلاش مي كنيم تا اطلاعاتي ازبازي حريفان، سيستم مورد نظر، بازيكنان كليدي وسايرنكاتي كه مربيان تيم ملي به آن نياز دارند را جمع آوري و نقطه نظرات خود را درقالب گزارش هايي به كميته فني فدراسيون فوتبال كه رياست آن را شخص آقاي دادكان برعهده دارند، ارائه كنيم. اين را هم اضافه كنم كه هدف ما تنها كمك به مربيان وموفقيت وبالابردن توان فني تيم هاي ملي است، قصد انتقاد يا دخالت دركارهيچيك ازمربيان تيم ملي را نداريم.

طالبي درباره ارزيابي خود ازحضور مشاوراني در كنارتيم هاي ملي اظهارداشت: در فوتبال امروزدنيا هراندازه اطلاعات نسبت به ابزارهايي كه دراختيار داريم وحريفاني كه قرار است با آنها روبرو شويم بيشتر باشد، درصد موفقيت يك تيم افزايش مي يابد. در فوتبال امروز اطلاعات نقش بسزايي درعملكرد موفقيت آميز تيم ها ايفا مي كند وما نمي توانيم چنين واقعيتي را ناديده بگيريم. حضور چنين مشاوراني دركناراكثر تيم هاي ملي دنيا وجود دارد وموضوع تازه اي نيست.

هرچند به اعتقاد من درفوتبال ما هراندازه اطراف تيم ملي خلوت تر باشد، مربيان كه مسووليت اصلي تيم برعهده آنهاست، بهترمي توانند كار كنند.