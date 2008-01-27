به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس کمیته هنری ستاد مرکزی دهه فجر در پنجمین روز از نشست‌های خبری این ستاد ضمن اشاره به همکاری مراکز و نهادهای مختلف در برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم دهه فجر در بخش هنری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر در انتقال مفاهیم و دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسترسازی مشارکت خودجوش هنرمندان سراسر کشور به خصوص جوانان از طریق فعالیت‌های هنری را از عمده ترین اهداف این کمیته برشمرد.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری ویژه برنامه افتتاحیه جشن‌های دهه فجر با عنوان "از حماسه حسینی تا نهضت خمینی" در 12 بهمن در حرم مطهر حضرت امام (ره) خبر داد و گفت: "این مراسم با توجه به تقارن ماه محرم و حماسه کربلا در واقع بازخوانی هنری از حوادث مهم انقلاب در سه محور استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی با استفاده از تکنیک‌های نمایش میدانی به کارگردانی محمود فرهنگ برگزار می شود."

برگزاری افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر در مرقد حضرت امام (ره)

دکتر ایمانی خوشخو ضمن اعلام برگزاری افتتاحیه بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی با حضور هنرمندان داخلی و خارجی شرکت‌کننده در این جشنواره در 17 بهمن افزود: "برپایی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در مدارس، کارخانجات، دانشگاهها و ... با هدف توسعه فعالیت‌های تئاتر کشور در مراکز مختلف و انتقال مفاهیم مرتبط با انقلاب و دفاع مقدس با حضور 188 گروه با بیش از 530 اجرا در 103 مکان برگزار خواهد شد."

وی از مراسم پرده‌برداری منشور اخلاق هنری در این جشنواره خبر داد و گفت: "منشور اخلاق هنری ایران در چند بند با تأیید جامعه تئاتری و هنری کشور سندی است که بر مبنای آن تعهدات اخلاقی جامعه هنری ایران نسبت به ارزش‌های هنری، فرهنگی، مذهبی و ... مشخص شده و تفاوت هنرمندان کشور ما را با هنرمندان دیگر کشورها نشان می دهد."

برپایی ایستگاههای نقاشی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن

رئیس کمیته هنری ستاد دهه فجر با اعلام برگزاری افتتاحیه دومین جشنواره بین‌المللی شعر فجر از 12 بهمن در مشهد مقدس، خاطرنشان ساخت: "دومین جشنواره بین المللی شعر فجر که در بخش‌های امام و انقلاب اسلامی، پایداری و انتفاضه، دفاع مقدس، شعر آئینی، موضوع آزاد طراحی شده و در 30 استان دنبال خواهد شد و مراسم اختتامیه این جشنواره دوم اسفند در تهران برگزار می شود."

معاون هنری وزیر ارشاد برپایی ایستگاههای نقاشی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن با حضور هنرمندان طراحی و نقاشی با هدف آشنایی مردم با فعالیت‌های هنرمندان کشور در خصوص خاطرات دوران انقلاب اسلامی، طراحی هنرمندانه جایگاههای مراسم 22 بهمن و اهداء کتاب و لوح فشرده و اقلام تبلیغی در دهه فجر را از دیگر فعالیت های کمیته هنری ستاد دهه فجر برشمرد.

افتتاح بیش از 60 کانون و مجتمع فرهنگی هنری در استان‌ها

وی با اشاره به فعالیت کمیته‌های هنری استان‌ها در قالب برپایی جشنواره‌های مختلف هنری، برگزاری نمایشگاههای مختلف کتاب، عکس، سفال، سرامیک، چوب و فلز، برپایی نمایشگاههای دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف هنری، تجلیل از فعالان حوزه هنر انقلاب، نکوداشت خانواده شهدا و جانبازان انقلاب، افتتاح بیش از 60 کانون و مجتمع فرهنگی هنری، برگزاری اردوهای فرهنگی و هنری به مناطق جنوب و غرب کشور و مرقد امام (ره) از عمده‌ترین برنامه‌های استانی برشمرد.

وی گفت: "اجرای بیش از 495 برنامه در استان هرمزگان، اجرای 330 عنوان برنامه در استان خراسان، اجرای 293 برنامه در استان خوزستان و اجرای 291 مراسم در شهرهای استان تهران از جمله برنامه های کمیته های فرهنگی - هنری استان ها در دهه فجر خواهد بود."