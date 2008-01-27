جمع آوری اجناس مغازه های خرده فروش شیراز بدون ضابطه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، زین العابدین عرب پیش ازظهر امروز در جلسه شورای اسلامی شهر شیراز افزود: چندی پیش مرکز بهداشت محیط شیراز طی اقدامی شایسته مبادرت به جمع آوری اجناس فاسد و تاریخ مصرف گذشته برخی از مغازه های توزیع کننده یا فروشنده عمده این شهر کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این امر مرکز بهداشت اجناس و اقلام برخی ازمغازه های خرده فروش شهر را نیز بدون در نظرگیری شرایط مغازه جمع آوری کرده که بر اساس برآوردها میزان این اجناس که عمده آن نیز مواد غذایی بوده به هفت تن رسیده است.

این عضو شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: اجناس این مغازه های خرده فروش تاریخ مصرف گذشته نبوده و مرکزبهداشت در این خصوص باید فعالیتهای خود را اصلاح کرده و تنها به جمع آوری اجناس عمده فروشی ها و توزیع کنندگان بپردازد.

عرب در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به وضعیت باغ های قصر دشت شیراز نیز گفت: دستگاه های مرتبط با ساماندهی این باغها باید به سرعت نسبت به روشن کردن وضعیت این باغ ها اقدام کنند تا برخی از مالکان که معاش خود را از طریق فروش محصولات باغ تامین می کنند اقدام به باغ سوزی، دیوار کشی و... نکنند.