برگزاری 200 برنامه فرهنگی در ایام الله دهه فجر در همدان

حجت‌الاسلام سید ولی‌الله محمودی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: برای برگزاری هر چه باشکوه تربرنامه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه‌ریزی لازم با شوراهای هیات‌های مذهبی و ائمه جماعات استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری یکصد گفتمان دینی با موضوع دهه فجر در مدارس به ‌منظور پاسخگویی به پرسش‌های دانش‌آموزان پیرامون انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و مسایل فرهنگی جامعه از جمله برنامه‌های دهه فجر در همدان است.

محمودی نژاد یادآور شد: اعزام بیش از یکصد مبلغ دینی به ‌مناطق شهری و روستایی شهرستان‌های استان برای سخنرانی، تبیین شرایط موجود و زمینه‌سازی برای حضور پرشور مردم در برنامه‌های مختلف و راهپیمایی یوم ‌الله ‪ ۲۲ ‬ بهمن از دیگر برنامه‌های دهه‌فجر در این استان است.

حجت‌الاسلام محمودی‌نژاد، برگزاری مسابقه‌های مختلف شعر و جمله‌نویسی در مدارس، برگزاری برنامه‌های بزرگداشت ایام‌الله دهه‌ فجر در مساجد و حسینیه‌ها، محفل شبی با قرآن و پنجمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در همدان را از دیگربرنامه های این ایام عنوان کرد.