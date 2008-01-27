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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

برگزاری 200 برنامه فرهنگی در ایام الله دهه فجر در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همدان گفت: بیش از ۲۰۰‬ برنامه فرهنگی در سال جاری به ‌مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به همت سازمان تبلیغات اسلامی در استان همدان برگزار می شود.

حجت‌الاسلام سید ولی‌الله محمودی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: برای برگزاری هر چه باشکوه تربرنامه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه‌ریزی لازم با شوراهای هیات‌های مذهبی و ائمه جماعات استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری یکصد گفتمان دینی با موضوع دهه فجر در مدارس به ‌منظور پاسخگویی به پرسش‌های دانش‌آموزان پیرامون انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و مسایل فرهنگی جامعه از جمله برنامه‌های دهه فجر در همدان است.

محمودی نژاد یادآور شد: اعزام بیش از یکصد مبلغ دینی به ‌مناطق شهری و روستایی شهرستان‌های استان برای سخنرانی، تبیین شرایط موجود و زمینه‌سازی برای حضور پرشور مردم در برنامه‌های مختلف و راهپیمایی یوم ‌الله ۲۲بهمن از دیگر برنامه‌های دهه‌فجر در این استان است.

حجت‌الاسلام محمودی‌نژاد، برگزاری مسابقه‌های مختلف شعر و جمله‌نویسی در مدارس، برگزاری برنامه‌های بزرگداشت ایام‌الله دهه‌ فجر در مساجد و حسینیه‌ها، محفل شبی با قرآن و پنجمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در همدان را از دیگربرنامه های این ایام عنوان کرد.

کد مطلب 627887

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