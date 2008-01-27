به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی، که در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نتیجه نشست شب گذشته آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی و مهدی کروبی درباره بررسی صلاحیت های داوطلبان مجلس هشتم، توسط هیئت های اجرایی را در جمع خبرنگاران تشریح می کرد، اظهار داشت: بر اساس رای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی مهدی کروبی مسئولیت پیگیری رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلبان را بر عهده گرفت.

وی افزود: قرار شد دبیر کل حزب اعتماد ملی جلساتی با اعضای موثر نظام برگزار کند که شب گذشته نشست مشترکی در دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور رئیس جمهور سابق برگزار شد.

گرامی مقدم خاطر نشان کرد: نخستین تصمیم نشست شب گذشته این بود که همه جریانات اصلاح طلب با حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و مهدی کروبی همه تلاش خود را صرف تحقق مشارکت حداکثری آحاد مردم در انتخابات 24 اسفند نمایند.

سخنگوی حزب اعتماد ملی تصریح کرد: باید زمینه انتخاباتی پرشور در 24 اسفند فراهم شود تا اپوزیسیون خارج نشین که خواستار کمرنگ برگزار شدن انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی است از رسیدن به هدف خود مایوس شود.

وی همچنین از دیدار مهدی کروبی با فقهای شورای نگهبان و شخصیت های موثر در هیئت های نظارت به منظور مذاکره برای بررسی دلایل و مستندات رد صلاحیت چهره های اصلاح طلب در روزهای آتی خبر داد.

گرامی مقدم گفت: برخی افراد اصلاح طلب که در حزب اعتماد ملی عضویت دارند و رد صلاحیت شده اند، دوستانه رهبر معظم انقلاب و مسئولان نظام بوده اند و سالها در کشور خدمات ارزنده انجام دادند و رد صلاحیت آنها به استناد مواد یک تا 3 قانون انتخابات مجلس دور از اخلاق سیاسی است و آقای کروبی تلاش می کند این مسئله با مذاکره حل و فصل شود.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم همچنین از تداوم ملاقات آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی و مهدی کروبی در خصوص بررسی صلاحیت ها، داوطلبان اصلاح طلب مجلس هشتم خبر داد .

گرامی مقدم در پایان با بیان اینکه رد صلاحیت 230 تن از اصلاح طلبان سبب شد گروه های اصلاح طلب از ارائه فهرست انتخاباتی در استانها محروم شوند، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات سران اصلاح طلب با چهره های موثر نظام تا زمان اعلام نظر هیئت های نظارت به نتیجه برسد تا این جریان بتواند با رقیب خود رقابت پایاپای داشته باشد.