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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۰۷

نخستین کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی برگزار می شود

21 سخنران در قالب 21 مقاله طی نشست های کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی به سخنرانی خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از سخنرانی کلیدی پرفسور دیتر هکفورت رئیس انجمن بین المللی روانشناسی که در روز افتتاحیه کنگره و با موضوع " تحلیل و تعدیل فرآیندهای روانشناختی با استفاده از نظام تمرین و آزمون ذهنی" ، دکتر علی آذربایجانی در نشست دوم با ارائه مقاله ای چون "پاسخ هورمونی تیراندازان به مسابقه غیر رسمی" به سخنرانی خواهند پرداخت . 

دکتر محمد تقی اقدسی و فتح الله مسیبی نیز با ارائه مقالاتی چون " رابطه بین تیپ شخصیتی و سبک های مقابله با استرس ورزشکاران بدمینتون  " و " رخساره مهارت های روانی و میزان خبرگی تیم های ملی"  از سخنرانان دیگر نشست های دوم خواهند بود.

همچنین پرفسور مینارد ، دومین سخنران کلیدی کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی و سردبیر مجله Sport Psychology در خصوص " اعتماد به نفس"  به ارائه سخنرانی خواهد پرداخت.

دکتر رضا رستمی سومین سخنران کلیدی این کنگره است که در نشست چهارم در خصوص"  QEEG در ورزش"  سخنرانی می کند.

اولین کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی درورزش قهرمانی 9 لغایت 11 بهمن ماه درمحل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزارمی شود.

کد مطلب 627895

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