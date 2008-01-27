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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

پس از ماهها انتظار؛

طرح تفضیلی بافت تاریخی شهر بیرجند تصویب شد

طرح تفضیلی بافت تاریخی شهر بیرجند تصویب شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهر سازی خراسان جنوبی از تصویب طرح تفضیلی بافت تاریخی بیرجند برای مساحتی بالغ بر 90 هکتار از اراضی مرکز این شهر در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج خبر داد.

علی جعفری در حاشیه چهارمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: پس از ماهها انتظار و بعد از جلسات متعدد و بررسی توسط کارشناسان با تاکید بر حفظ هویت و میراث فرهنگی شهر، روان سازی حرکت در معابر و قابلیت ارائه خدمات به ساکنین این بافت  طرح تفضیلی بافت تاریخی شهر بیرجند به تائید کمیته تخصصی و کمیته فنی کمیسیون ماده پنج رسید.

وی با بیان اینکه با تصویب این طرح مالکین و متقاضیان نوسازی از بلاتکلیفی رهایی یافتند، خاطرنشان کرد: در این جلسه بر احیای هرچه سریعتر بافت فرسوده بیرجند که به لحاظ لرزه خیز بودن منطقه امکان تخریب و تحمیل خسارات جانی وجود داشت تاکید شد.

وی همچنین از ارائه تسهیلات از جمله تخفیف در صدور پروانه ساختمانی، تسهیلات بانکی یارانه ای و تراکم تا 300 درصد برای شهروندان این منطقه خبر داد.

جعفری با اشاره به تصویب طرح تفضیلی اولویت دوم شهر بیرجند در جلسه شورای عالی شهر سازی و معماری خراسان جنوبی تصریح کرد: این طرح در دو بخش ضوابط و مقررات و تهیه نقشه تفضیلی جهت هزار و 200 هکتار از سطح شهر بیرجند توسط تیم کارشناسی موردنقد و بررسی قرار گرفت.

وی اصلاح و ارجاع این طرح به کمیسون ماده پنج را از دیگر اقدامات کاری این جلسه عنوان نمود و یادآورشد: ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی جهت بررسی بیشتر و بازنگری ها توسط تیم کارشناسی به مشاور منعکس شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی از طراحی طرح تفضیلی 5/16 هکتار از اراضی شمال شهر بیرجند خبر داد و تصریح کرد: این طرح نیز برای جمعیتی بالغ بر چهار هزار نفر در محدوده انتهای خیابان شهید فهمیده بیرجند اجر ا خواهد شد.

جعفری در پایان به تصویب این طرح در کمیسیون ماده پنج اشاره کرد و ادامه داد: پس از تهیه طرح فاز دوم و آماده سازی این اراضی مشکل مسکن تعدادی از شهر وندان شهر بیرجند مرتفع خواهد شد.

کد مطلب 627904

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