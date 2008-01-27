طرح تفضیلی بافت تاریخی شهر بیرجند تصویب شد

علی جعفری در حاشیه چهارمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: پس از ماهها انتظار و بعد از جلسات متعدد و بررسی توسط کارشناسان با تاکید بر حفظ هویت و میراث فرهنگی شهر، روان سازی حرکت در معابر و قابلیت ارائه خدمات به ساکنین این بافت طرح تفضیلی بافت تاریخی شهر بیرجند به تائید کمیته تخصصی و کمیته فنی کمیسیون ماده پنج رسید.

وی با بیان اینکه با تصویب این طرح مالکین و متقاضیان نوسازی از بلاتکلیفی رهایی یافتند، خاطرنشان کرد: در این جلسه بر احیای هرچه سریعتر بافت فرسوده بیرجند که به لحاظ لرزه خیز بودن منطقه امکان تخریب و تحمیل خسارات جانی وجود داشت تاکید شد.

وی همچنین از ارائه تسهیلات از جمله تخفیف در صدور پروانه ساختمانی، تسهیلات بانکی یارانه ای و تراکم تا 300 درصد برای شهروندان این منطقه خبر داد.

جعفری با اشاره به تصویب طرح تفضیلی اولویت دوم شهر بیرجند در جلسه شورای عالی شهر سازی و معماری خراسان جنوبی تصریح کرد: این طرح در دو بخش ضوابط و مقررات و تهیه نقشه تفضیلی جهت هزار و 200 هکتار از سطح شهر بیرجند توسط تیم کارشناسی موردنقد و بررسی قرار گرفت.

وی اصلاح و ارجاع این طرح به کمیسون ماده پنج را از دیگر اقدامات کاری این جلسه عنوان نمود و یادآورشد: ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی جهت بررسی بیشتر و بازنگری ها توسط تیم کارشناسی به مشاور منعکس شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی از طراحی طرح تفضیلی 5/16 هکتار از اراضی شمال شهر بیرجند خبر داد و تصریح کرد: این طرح نیز برای جمعیتی بالغ بر چهار هزار نفر در محدوده انتهای خیابان شهید فهمیده بیرجند اجر ا خواهد شد.

جعفری در پایان به تصویب این طرح در کمیسیون ماده پنج اشاره کرد و ادامه داد: پس از تهیه طرح فاز دوم و آماده سازی این اراضی مشکل مسکن تعدادی از شهر وندان شهر بیرجند مرتفع خواهد شد.