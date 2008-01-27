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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

تعرفه بیمه باغداران گردو 400 درصد افزایش داشته است

همدان - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی شهرستان همدان پیش از ظهر امروز در کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان همدان گفت: در سال‌جاری تعرفه بیمه باغداران گردو 400 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدعلی محمدی افزود: در دو سال گذشته صندوق بیمه محصولات کشاورزی با ارسال بخشنامه‌هایی پیچیده باعث کاهش انگیزه کشاورزان در بحث بیمه محصولات شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تنها یک صندوق بیمه محصولات کشاورزان در همدان فعال است.

بخشدار مرکزی شهرستان همدان یاد آور شد: ایجاد چندین صندوق بیمه و رقابت بین آن‌ها باعث تمایل بیشتر کشاورزان برای بیمه کردن محصولات‌شان می‌شود.

محمدی تصریح کرد: کشاورزان باید در شرایط بحران حمایت شوند و در خصوص مزیت‌های بیمه هم باید اطلاع‌رسانی کافی انجام پذیرد.

کد مطلب 627907

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