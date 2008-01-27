نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز در 9 ایراد از 24 ایراد شورای نگهبان به لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر نظر قبلی خود اصرار کردند و بر این اساس لایحه مزبور برای تعیین تکلیف نهایی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.