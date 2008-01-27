به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون ویژه بررسی الزامات سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد این لایحه و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی که برای دومین بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود را بررسی کردند.
شورای نگهبان در بررسی مجدد ، 24 ایراد به این لایحه وارد کرده بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با بررسی 9 مورد از این ایرادات هر 9 مورد بر نظر قبلی خود اصرار کردند.
گفتنی است کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بررسی 24 مورد ایراد شورای نگهبان در هر 24 مورد بر نظر قبلی مجلس اصرار کرده است، امروز نیز این گزارش در صحن علنی مجلس بررسی و نمایندگان در 9 مورد ایرادی که بررسی کردند بر نظر خود اصرار کردند.
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