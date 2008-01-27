فروش گاز به قیمت فوب خلیج فارس به پالایشگاه ها در سال 87

به گزارش خبرگزاری مهر به روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ، سید کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات عرضه سهام شرکتهای گاز استانی و پالایشگاه های گاز به بخش خصوصی مسئله تعیین خرید و فروش گاز طبیعی است ، گفت : در حال حاضر گاز به قیمت یک سنت به مردم فروخته می شود که این نرخ برای خصوصی سازی شرکت ها توجیه اقتصادی ندارد.

وی با تاکید براین موضوع که گاز باید با قیمت واقعی به پالایشگاه ها عرضه شود ، تصریح کرد : در بودجه سال 1387 قیمت گاز تحویلی به پالایشگاه ها و صنایع بر اساس نرخ فوب خلیج فارس گنجانده شده است.

وی یادآور شد : با فروش نفت خام و گاز طبیعی به صنایع و پالایشگاه ها به نرخ فوب و عرضه محصولات تولید شده این مجموعه ها به قیمت واقعی ضمن سودده شدن شرکت ها ، شرایط برای خصوصی شدن آنها هم مهیا خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، از سوی شرکت ملی گاز ایران تاکنون چهار شرکت گاز استانی همدان ، سمنان ، چهار محال بختیاری ، زنجان و شرکت پالایش گاز بید بلند یک برای واگذاری معرفی شده که این شرکت ها به تصویب هیئت عالی واگذاری رسیده است .

