به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در یک مقدمه و سه بخش و عناوینی چون "خانواده تاریخ ساز"، "سالوادور - سیاستمدار و پدر خانواده"، "خویشاوندی از خانه ارواح"، "راه طولانی تا کاخ موندا"، "رویاهای انقلابی و عمل"، "رئیس جمهور مردم"، "کودتا"، "افسانه و قربانی"، "آلنده ها در تبعید"، "ایزابل آلنده نویسنده"، "بازگشت به دموکراسی" و "خانواده آلنده کاملا متلاشی شد" داستان زندگی خانواده آلنده را روایت می کند.

در میانه قرن نوزدهم "آلنده" سرخ برای دموکراسی و بر ضد زمین داران بزرگ شروع به مبارزه کرد. زمانی که نوه اش سالوادور آلنده گوسنس در سال 1970 به سمت ریاست جمهوری کشور شیلی انتخاب شد، این رویا به تحقق پیوست. اما فقط 3 سال بعد پینوشه همراه با ارتش تمام امیدها را بمباران کرد. روشنفکران شیلی در زندان نابود شدند یا به تبعید گریختند. خانواده آلنده ها در سراسر جهان پراکنده شد. ایزابل آلنده، خواهر سالوادور امروز مبارزه را با نوشته های خود ادامه می دهد. نخستین پیروزی او کتاب خانه ارواح بود که روایت زندگی یک خانواده شیلیایی است و تصادفات تاریخی کشور را نشان می دهد. گونتر وسل با ایزابل دیدار و با او گفتگو کرده است. این کتاب پرتره خانواده ای است که رویای ایجاد دنیایی بهتر را هرگز رها نکرد.

در مقدمه کتاب آمده است: بیوه آلنده به هیچ وجه حاضر نیست درباره همسرش صحبت کند. او می گوید: "بارها در این باره صحبت کرده ام، دیگه نمی خام حرف بزنم، خسته شده ام." او در سال 1975 در یک مصاحبه گفت: "خوشبختانه من از کینه ورزی عاجز هستم. فقط یک آرزو دارم و اگر این آرزویم برآورده شود خوشبخت خواهم مرد: می خواهم به چشم ببینم چگونه نظامیهای شیلی رنج می کشند. می خواهم به چشم ببینم که آنها در دنیا آواره اند همان طور که جنایتکاران نازی آواره بودند و از ابراز هویت خود شرم دارند همچنین از نقش خود در تاریخ. گمنام و پنهان در تاریکی شبی که خودشان برای خود ایجاد کرده اند."

"آلنده ها" در 1500 نسخه، 224 صفحه، به صورت مصور و با قیمت 3000 تومان روی پیشخوان کتابفروشیها است.