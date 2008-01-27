قانون تنها ملاک عمل/ در فرآیند انتخابات مصالح ملی قربانی منابع حزبی نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی با اشاره به فرا رسیدن ایام انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و با تاکید بر اهمیت و حساسیت برگزاری این انتخابات، تصریح کرد: باید هرچه بیشتر زمینه حضور آگاهانه مردم را در صحنه فراهم سازیم و با رشد بینش و آگاهی های عمومی برای ایجاد مجلسی آبرومند و در خور ملت رشید ایران کوشش کنیم.

وی ضمن تقبیح بداخلاقی و بی اخلاقی های انتخاباتی، افزود: در قاموس اندیشه دینی انتخاب کردن و انتخاب شدن هر دو وسیله ای است برای هدفی مقدس، که همانا خدمت به مردم و رشد و پیشرفت کشور و عزت اسلام و مسلمین است، لذا نباید از روش های تخریبی و ناموجه استفاده شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: در تبلیغات انتخابات و در رد و قبول ها، همواره باید رضایت خداوند متعال و معیارهای اخلاقی و قانونی به طور دقیق مورد نظر قرار گیرد. هیئت های اجرایی و نظارت به عنوان امانتداری صادق و وظیفه شناس، با دقت به وظایف خود عمل کرده و تحت تاثیر جوسازی ها، تبلیغات سوء، گزارش های فاقد مبنا و اتهامات واهی قرار نگرفته و از هرگونه ایراد نسبت ناروا و اتهامات حقوقی و قضایی که باید در مراجع ذیصلاح اثبات شود جدا خودداری کنند.

دری نجف آبادی تصریح کرد: همه باید بدانیم که در برابر خداوند و خون مطهر شهدا مسئولیم و آبروی مسلمانان مانند خون ایشان حرکت دارد و باید توجه کرد که بر اساس گرایش های سیاسی و شانتاژ و جوسازی ها، برخلاف عدل و حق تصمیمی گرفته نشود و یا اشخاص مورد اتهام و توهین و افترا قرار داده نشوند.

وی اظهار امیدوری کرد که با عنایت خداوند متعال و در سایه حضرت ولی عصر (عج) و با رعایت ضوابط و چارچوب ها و التزام به اخلاق سیاسی در فضای انتخاباتی، رسالت مقدس برگزاری انتخابات سالم و امانتدارانه به انجام رسیده و ملت بزرگ ایران از این آزمون خطیر سربلند بیرون آیند.

دادستان کل کشور در ادامه با تاکید بر اینکه جامعه اسلامی ما در شرایط کنونی بیش از هر چیز نیازمند وحدت و انسجام است، تصریح کرد: چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری بامسمای خویش در سال جاری به نام وحدت ملی و انسجام اسلامی فرمودند، راه خنثی سازی توطئه استکبار جهانی، میثاق وفاق ملی حول محور آرمان ها و وحدت و انسجام اسلامی است و باید با تقویت مبانی و پایه های انسجام و اتفاق ملی، زمینه را برای تحقق تز دیرین استکبار در ایجاد تفریق و تشتت و از هم گسیختگی تار و پود جامعه مسدود ساخته و با همگرایی و همدلی هدفمند، ملت را برای تحصیل آرمانهای بلند انقلاب مهیا سازیم.

دری نجف آبادی با اشاره به نقش نخبگان و خواص جامعه اسلامی در ایجاد وحدت و انسجام، افزود: علما و سردمداران دنیای اسلام نیز باید با هوشیاری و کیاست به این ضرورت مهم واقف گردند و در برابر دشمن مشترک و نسبت به اهداف مشترک، تشریک مساعی بر محور توحید کلمه را سرلوحه استراتژی های داخلی و خارجی خود قرار دهند.

وی در ادامه ضمن محکوم کردن فجایع اخیر در فلسطین اشغالی اظهار داشت: امروز جهان اسلام باید همصدا با یکدیگر به مثابه روحی واحد و پیکره ای منسجم، پرچمدار حمایت از مظلومین عالم و در راس آنها ملت مظلوم فلسطین و در صف مقابل ظالمین و مستکبرین عالم و در راس آنها آمریکا و اسرائیل باشند.

دادستان کل کشور به مسائل گریبانگیر در منطقه خاورمیانه اشاره کرد و افزود: حضور اشغالگران در عراق و افغانستان، فجایع فلسطین و غزه و گوانتانامو، گواه این مهم است که سردمداران اسلامی باید با درک شرایط خطیر منطقه و پرهیز از انفعال و سستی و تفرق برای عزت جامعه اسلامی، اهتمام مجدانه تری مبذول کرده و از کیان امت اسلام صیانت کنند.

دری نجف آبادی همچنین با اشاره به فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، بر ضرورت پاسداری از ارزش های سترگ امام و شهیدان و خون بهای گرانسنگ انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: راهپیمایی 22 بهمن ماه فرصت مغتنمی برای تجدید بیعت با آرمان های انقلاب اسلامی و اعلام موضع رسمی ملت ایران به سراسر دنیاست و هرگونه حضور پرشور، مخلصانه و فعالانه آحاد مردم مایه دلگرمی دوستداران نظام اسلامی و ناکامی دشمنان ملت ایران خواهد شد.