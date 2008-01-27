11میلیون لیتر نفت سفید در شهرستان خمین توزیع شد

ولیالله هادی پور در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: از این میزان 10 میلیون و 600هزار لیتر در روستاها و بقیه در بین ساکنان حوالی شهرها که هنوز از نعمت گاز طبیعی برخوردار نیستند، توزیع وذخیرهسازی شده است.
رئیس شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ناحیه خمین گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 11میلیون و 610هزار لیتر نفت سفید در این شهرستان توزیع شد.
وی ، روستاهای این شهرستان را که از نعمت گاز برخوردارنیستند را 72روستا عنوان کرد و گفت: 37روستا با یکصد کیلومتر راه ارتباطی نیز در مناطق سخت گذر واقع شدهاند.
هادی پور افزود: سهمیه ماهانه هر خانوار روستایی را بین 200تا 300لیترنفت است و به دلیل نبود امکانات در روستاها کار توزیع نفت سفید در دو مرحله انجام میشود.
به گفته وی، امسال 100درصد سوخت روستاییان ذخیره شده و شهرستان با هیچ مشکلی در این زمینه مواجه نخواهد بود.
شهرستان خمین دارای 110هزار نفر جمعیت است.
نظر شما