11میلیون لیتر نفت سفید در شهرستان خمین توزیع شد

ولی‌الله هادی‌ پور در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: از این میزان ‪10‬ میلیون و ‪ 600‬هزار لیتر در روستاها و بقیه در بین ساکنان حوالی شهرها که هنوز از نعمت گاز طبیعی برخوردار نیستند، توزیع وذخیره‌سازی شده است.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه خمین گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ‪ 11‬میلیون و‪ 610‬هزار لیتر نفت سفید در این شهرستان توزیع شد.

وی ، روستاهای این شهرستان را که از نعمت گاز برخوردارنیستند را ‪ 72‬روستا عنوان کرد و گفت: ‪ 37‬روستا با یکصد کیلومتر راه ارتباطی نیز در مناطق سخت گذر واقع شده‌اند.

هادی پور افزود: سهمیه ماهانه هر خانوار روستایی را بین ‪ 200‬تا ‪ 300‬لیترنفت است و به دلیل نبود امکانات در روستاها کار توزیع نفت سفید در دو مرحله انجام می‌شود.

به گفته وی، امسال ‪ 100‬درصد سوخت روستاییان ذخیره شده و شهرستان با هیچ مشکلی در این زمینه مواجه نخواهد بود.

شهرستان خمین دارای ‪ 110‬هزار نفر جمعیت است.



