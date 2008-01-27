اجرای طرح اصلاحات آموزش دندانپزشکی / آموزش دانشجویان در نظام ارگانیک

دکتر بهرام عین اللهی معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح به صورت پایلوت در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال تحصیلی آینده آغاز می شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر در وزارت بهداشت در حال برنامه ریزی لازم در این زمینه هستیم که برای ورودی سال آینده رشته دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این برنامه اصلاحی را اعمال کنیم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت در تشریح ویژگی های طرح اصلاحات (رفورم) آموزش دندانپزشکی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های این اصلاحات، ادغام افقی در بخش علوم پایه است و در واقع دانشجو در یک نظام آموزشی ارگانیک یا اندامی آموزش می بیند.
وی اضافه کرد: مواجهه زودرس بالینی نیز از دیگر ویژگی های آموزش دندانپزشکی در طرح اصلاحی یاد شده است.
عین اللهی گفت: در مواجهه زودرس این دانشجویان زودتر از سایر دانشجویان رشته دندانپزشکی مقطع دکتری حرفه ای به بخشهای بالینی وارد می شوند.
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