نمایندگان مجلس جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه چنین آمده است: بار دیگر دستان جنایتکار استکبار جهانی از آستین رژیم صهیونیستی، زنان و کودکان فلسطینی را نشانه گرفته و زندگی و امنیت این انسان های بی گناه را به مخاطره انداخته است. روزهاست که زنان و کودکان فلسطینی فجایعی را تجربه می کنند که در طول تاریخ بشریت مشاهده نشده است. اقدامات غیر انسانی صهیونیست ها علیه فلسطینیان سبب شده که نوزادان، بیماران دیالیزی و مجروحین از حداقل امکانات بهداشتی محروم مانده و به تدریج جان خود را از دست بدهند.

امروزه کلیه کودکان فلسطینی به عنوان اهداف نظامی به خاک و خون کشیده شده و کلیه اسناد بین المللی حمایت از حقوق زنان و کودکان نقض می شوند لکن سازمان های بین المللی حقوق بشری مهر سکوت بر لب زده و نظاره گر کشتار انسان های بی گناه فلسطینی هستند.

آیا حقوق زنان و کودکان فلسطینی نباید بر اساس موازین حقوق بشری رعایت شود؟ آیا خشونت علیه زنان و کودکان فلسطینی نباید مورد محکومیت سازمان های مدعی حمایت از حقوق بشر گردد و اقدامی برای توقف آن صورت گیرد؟ متاسفانه سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت حتی از صدور یک بیانیه در محکومیت رژیم صهیونیستی خودداری ورزیده و تحت فشار آمریکا در حمایت از رژیم ددمنش اسرائیل اصرار می ورزد.

مجلس شورای اسلامی و به ویژه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که با دغدغه بسیار اوضاع رو به وخامت مردم غزه به خصوص زنان و کودکان را رصد می کند ارائه حمایت و مساعدت های فوری به این مردم بی گناه را خواهان است تا از وقوع فجایع بیشتر جلوگیری به عمل آید و امید است که کشورها و سازمان های اسلامی گام های عاجل و اساسی در این راستا بردارند. کشورهای جهان به خصوص کشورهای اسلامی ضروری است که در این برهه حساس از تاریخ ملت فلسطین به یاری آنان شتافته و با محکومیت و تحت فشار گذاردن رژیم صهیونیستی، مردم مظلوم فلسطین را در رسیدن به حقوق حقه خود یاری رسانند.