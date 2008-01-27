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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۰۹

با صدور بیانیه‌ای:

نمایندگان مجلس جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند

نمایندگان مجلس جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند

مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای از کشورهای جهان به خصوص کشورهای اسلامی خواست تا در این برهه حساس از تاریخ ملت فلسطین، به یاری آنان شتافته و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه چنین آمده است: بار دیگر دستان جنایتکار استکبار جهانی از آستین رژیم صهیونیستی، زنان و کودکان فلسطینی را نشانه گرفته و زندگی و امنیت این انسان های بی گناه را به مخاطره انداخته است. روزهاست که زنان و کودکان فلسطینی فجایعی را تجربه می کنند که در طول تاریخ بشریت مشاهده نشده است. اقدامات غیر انسانی صهیونیست ها علیه فلسطینیان سبب شده که نوزادان، بیماران دیالیزی و مجروحین از حداقل امکانات بهداشتی محروم مانده و به تدریج جان خود را از دست بدهند.

امروزه کلیه کودکان فلسطینی به عنوان اهداف نظامی به خاک و خون کشیده شده و کلیه اسناد بین المللی حمایت از حقوق زنان و کودکان نقض می شوند لکن سازمان های بین المللی حقوق بشری مهر سکوت بر لب زده و نظاره گر کشتار انسان های بی گناه فلسطینی هستند.

آیا حقوق زنان و کودکان فلسطینی نباید بر اساس موازین حقوق بشری رعایت شود؟ آیا خشونت علیه زنان و کودکان فلسطینی نباید مورد محکومیت سازمان های مدعی حمایت از حقوق بشر گردد و اقدامی برای توقف آن صورت گیرد؟ متاسفانه سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت حتی از صدور یک بیانیه در محکومیت رژیم صهیونیستی خودداری ورزیده و تحت فشار آمریکا در حمایت از رژیم ددمنش اسرائیل اصرار می ورزد.

مجلس شورای اسلامی و به ویژه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که با دغدغه بسیار اوضاع رو به وخامت مردم غزه به خصوص زنان و کودکان را رصد می کند ارائه حمایت و مساعدت های فوری به این مردم بی گناه را خواهان است تا از وقوع فجایع بیشتر جلوگیری به عمل آید و امید است که کشورها و سازمان های اسلامی گام های عاجل و اساسی در این راستا بردارند. کشورهای جهان به خصوص کشورهای اسلامی ضروری است که در این برهه حساس از تاریخ ملت فلسطین به یاری آنان شتافته و با محکومیت و تحت فشار گذاردن رژیم صهیونیستی، مردم مظلوم فلسطین را در رسیدن به حقوق حقه خود یاری رسانند.

کد مطلب 627924

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