جامعه ورزش ازارزشهای انقلاب پاسداری می کند/ وظیفه سنگینی بر دوش داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره ) و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری در بیست و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با تاکید بر پایبندی جامعه ورزش به آرمانهای معمار کبیر انقلاب گفت: هرزمان که نیاز به پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی احساس شود،ورزشکاران آگاهانه و با بینش عمیق در صحنه حضور خواهند داشت.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان در مراسم صبح امروز که با حضور گسترده جامعه ورزش در مرقد مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد ، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت: درود و و سلام بر روح پرفتوح امام که در ۱۵ خردادماه ۴۲ فرمان انقلاب را صادر کرد و با ایستادگی و پایمردی خود و یاران باوفایش در بهمن ماه سال 1357 انقلاب را به ثمر رساندند.

وی در ادامه به توطئه های دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اشاره کرد و افزود: دشمنان ایران اسلامی دست به دست هم دادند تا ریشه های جوان انقلاب اسلامی را بخشکانند. اما در پرتو رهبری هوشیارانه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و اهدای خون جوانان این انقلاب تثبیت شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی اضافه کرد: حتی تحمیل جنگی 8 ساله نیز نتوانست کاری از پیش ببرد و ایران اسلامی همچنان قله های پیشرفت و ترقی را پشت سر گذاشته و می گذارد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: امروز انقلاب اسلامی ایران در پرتو رهبری حکیمانه حضرت آیت الله خامنه ای و حضور گسترده مردم قدرشناس ایران اسلامی گام به گام پیش می رود و توطئه های دشمنان را خنثی می کند.

معاون رئیس جمهور در این مراسم وظیفه سنگین ورزشکاران را در عرصه های مختلف برای پاسداری از ارزش های انقلاب و حفظ آرمان های امام راحل (ره) مورد اشاره قرار داد و گفت: در عرصه ورزش، وظیفه سنگینی برعهده ورزشکاران است و آنان می توانند پرچم ایران اسلامی را در سراسر دنیا به اهتراز درآورند.

محمدعلی آبادی تاکید کرد: آنچه مهمتر از کسب مدال در میادین ورزشی است، معرفی آرمان های انقلاب و ایران اسلامی به جهانیان است.

وی افزود: امروز، جامعه ورزش با ابراز قدرتمندی که در دست دارد تمام توان خود را برای معرفی واقعی انقلاب اسلامی به جهانیان به کار بسته است.

رئیس سازمان تربیت بدنی حضور گسترده جامعه ورزش در مراسم مختلف به مناسبت پیروزی انفلاب را حاکی از علاقمندی و پایبندی آنان نسبت به آرمان های امام راحل دانست .

علی آبادی اضافه کرد: جامعه ورزش همواره نشان داده است ، هر زمان که نیاز به حضور گسترده برای پاسداری از ارزش های انقلاب وجود دارد ، آگاهانه و با بینش عمیقی در صحنه ها حضور می یابد و این نشان می دهد ورزشکاران به آرمان های انقلاب اسلامی همواره خود را پایبند بوده و آنرا ارج می نهند.

وی در پایان از ورزشکاران خواست تا با جدیت، نیت الهی و با انگیزه ی معرفی ایران اسلامی به جهان، قدم در عرصه رقابتهای بین المللی بگذارند و با عشق به امام راحل و ارزشهای والای انقلاب ، برای ایران اسلامی افتخارآفرینی کنند.