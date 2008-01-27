طرح غربالگیری سرطان سینه در استان مرکزی آغاز شد

اشرف جواهری در گفتگوبا خبر نگار مهر در اراک افزود: این طرح با هدف پیشگیری از بروز این بیماری، درمان به موقع و کاهش هزینه درمان اجرا میشود.
وی پیش بینی کرد: در راستای اجرای این طرح یک هزار و 800رابط بهداشت در سطح استان به مدت یک ماه معاینه شوند.
جواهری افزود: رابطین بهداشت نیزمیتوانند با آموزش دیدن روشهای تست زنان روستایی را زیر پوششش این طرح ببرند و در صورت مشاهده علایم این بیماری آنها را به مراکز درمانی ارجاع دهند.
وی گفت: برای اجرای این طرح 230میلیون ریال از اعتبارات استانی تخصیص داده شده و در ماههای اخیر در طرح غربالگیری سرطان پستان زنان کارمند بالای 40سال نیز 260نفر معاینه شدند.
نظر شما