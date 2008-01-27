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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۴۱

طرح غربالگیری سرطان سینه در استان مرکزی آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: مشاور امور زنان استاندار مرکزی گفت: طرح غربالگیری سرطان سینه در بین رابطین بهداشت این استان آغاز شد.

اشرف جواهری در گفتگوبا خبر نگار مهر در اراک افزود: این طرح با هدف پیشگیری از بروز این بیماری، درمان به موقع و کاهش هزینه درمان اجرا می‌شود.

وی پیش بینی کرد: در راستای اجرای این طرح یک هزار و ‪ 800‬رابط بهداشت در سطح استان به مدت یک ماه معاینه شوند.

جواهری افزود: رابطین بهداشت نیزمی‌توانند با آموزش دیدن روشهای تست زنان روستایی را زیر پوششش این طرح ببرند و در صورت مشاهده علایم این بیماری آنها را به مراکز درمانی ارجاع دهند.

وی گفت: برای اجرای این طرح ‪ 230‬میلیون ریال از اعتبارات استانی تخصیص داده شده و در ماههای اخیر در طرح غربالگیری سرطان پستان زنان کارمند بالای ‪ 40‬سال نیز ‪ 260‬نفر معاینه شدند.

کد مطلب 627933

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