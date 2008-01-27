پیمانکار سلف سرویس کوی دانشگاه تهران تغییر می کند

دکتر سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: "جمعی از دانشجویان کوی دانشگاه نسبت به کیفیت غذایی که در این مجموعه خوابگاهی توزیع می شود، اعتراض داشتند و اعتراضات خود را ظهر جمعه و شب گذشته اعلام کردند."

معاون دانشجویی دانشگاه تهران تاکید کرد: "دانشگاه حتی قبل از اینکه دانشجویان بخواهند اعتراض خود در خصوص کیفیت نامناسب غذای دانشجویی را اعلام کنند، سلسله عواملی که می تواند در افت کیفیت غذای سلف سرویس های دانشجویی تاثیرگذار باشد را مورد بررسی قرار داده و افزایش کیفیت مواد غذایی اولیه و نوسازی تجهیزات طبخ غذا را موثر می داند و حتی لیست تجهیزاتی که باید خریداری شود نیز تهیه شده است."

سید مهدی قمصری با اذعان به اینکه پیمانکار سلف سرویس یک پارامتر موثر در بعد کیفیت غذای دانشجویی است، خاطرنشان کرد: به این نتیجه رسیده ایم که حتما این پارامتر را تغییر دهیم. پیمانکار جدید سلف سرویس کوی دانشگاه به زودی تعیین می شود و سعی می شود بر روی کلیه عواملی که می تواند در کیفیت غذا موثر باشد، دقت نظر شود."

این مسئول دانشگاه تهران با ابراز امیدواری نسبت به کمک وزارت علوم و رئیس جمهوری برای حمایت های مالی و اعتباری از دانشگاه تهران برای بهبود شرایط گفت: "کار کارشناسی صورت گرفته و نیازها نیز برآورد شده و به وزارت علوم نیز منعکس شده است."

معاون دانشگاه تهران ادامه داد: "بخشی از اعتبارات دانشگاه را برای نوسازی و ارتقای تجهیزات طبخ غذا به کار می بریم."