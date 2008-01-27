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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۷

لس آنجلس تایمز :

جنگ افغانستان فرسایشی شده است

جنگ افغانستان فرسایشی شده است

یک روزنامه آمریکایی با پرداختن به موضوع افغانستان و تحرکات طالبان در این کشور و همچنین ناتوانی نیروهای ائتلاف در برخورد با گروه های شورشی نوشت : جنگ افغانستان حالت فرسایشی به خود گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس ‌آنجلس تایمز با بیان این مطلب در ادامه نوشت : با قدرت نمایی روزافزون طالبان، جنگ افغانستان فرسایشی شده و آمریکا شاهد از دست دادن حمایت متحدان خود در این جنگ است.

به نوشته این روزنامه، جنگ در افغانستان به گونه‌ ای نامطلوب به نفع طالبان در جریان است؛"ناتو" در این جنگ به دست و پا زدن افتاده و دولت "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا همه توجه خود را متوجه عراق کرده است.

لس آنجلس تایمز با اشاره به قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان در ادامه نوشت : آمریکا که خیلی دیر متوجه قدرت گرفتن مجدد طالبان در جنگ شده، در آینده ناگزیر خواهد بود با از دست دادن متحدان خود، به تنهایی این جنگ را اداره کند.

بر همین اساس، اغلب کشورهای عضو ناتو در واقع خواهان جنگیدن در افغانستان نیستند، زیرا در ابتدا تصور می‌کردند، برای ماموریت حفظ صلح در افغانستان حضور دارند نه شرکت در یک جنگ.

بر اساس این گزارش، کانادا که از متحدان نزدیک آمریکا در جنگ با تروریسم شناخته می شود نیز رفته رفته مخالفتهایی را در داخل کشور با حضور در افغانستان مشاهده می کند.

این در حالی است که آمریکا تصمیم دارد سه هزار و 200 نیروی جدید را برای مقابله جدی تر با طالبان به افغانستان اعزام کند، اما سایر کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تمایلی برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان ندارند.

کد مطلب 627944

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