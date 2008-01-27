  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

15 طرح عمرانی در بخش تعاون در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون آذربایجان غربی گفت: همزمان با ایام دهه مبارک فجر، 15 طرح عمرانی در بخش تعاون در استان به بهره برداری می رسد.

زین العابدین تمایل در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به اینکه این طرح ها همزمان با دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به بهره برداری می رسد، افزود: اکثر این طرحهای تعاونی در زمینه خدماتی و کشاورزی فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: بیش از 50 میلیارد ریال برای این طرحهای تعاونی هزینه شده و میزان تسهیلات استفاده شده نیز بیش از 30 میلیارد ریال است.

تمایل عنوان کرد: تعاونی گاوشیری، خدمات سردخانه، توسعه روستایی دیزج سلدوز، مکانیزاسیون، جمع آوری شیر، راهسازی قائم، کشت محصولات گلخانه ای، تولید طلا و جواهرات و خوابگاه دانشجویی دیار از جمله طرحهایی است که در شهرهای ماکو، نقده، میاندوآب، اشنویه و شاهین دژ از دهه فجر سال جاری آغاز به فعالیت می کنند.

وی با اشاره به تعداد اعضا و شاغلین این تعاونیها بیان داشت: این تعاونیها دارای 113 عضو بوده و با افتتاح آنها برای 139 نفر اشتغال ایجاد می شود.

تمایل همچنین از افتتاح دو تعاونی بانوان با عناوین تعاونی تولید پوشاک در شاهیندژ و تعاونی مهدکودک در نقده خبر داد و یادآور شد: با بهره برداری از این دو طرح، برای 16 نفر از بانوان شغل ایجاد می شود.

مدیرکل تعاون با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری عنوان کرد: مقرر شده بود، 100 تعاونی بانوان ایجاد شود که 150 تعاونی ایجاد و برای یک هزار نفر از بانوان اشتغالزایی شده است و در تشکیل سایر تعاونیها نیز 70 درصد از مصوبه عملی شده و یک هزار و 67 تعاونی با 50 هزار نفر شاغل فعالیت می کنند.

کد مطلب 627946

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار